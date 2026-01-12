Петиція до Кабміну про посилення держполітики у сфері пошуку безвісти зниклих набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом посилити державну політику у сфері пошуку безвісти зниклих набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 14 жовтня, і станом на 12 січня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну тисячі військовослужбовців та цивільних осіб вважаються безвісти зниклими внаслідок бойових дій. Частина з них, за свідченнями звільнених із полону або за іншими непрямими ознаками, може перебувати у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях або в самій РФ, однак факт їхнього утримання офіційно не визнається державою-агресором", - йдеться в петиції.

Авторка петиції вважає, що за цих умов пошук безвісти зниклих є надскладним завданням, яке потребує системного підходу із залученням усіх наявних інструментів держави — насамперед оперативних, аналітичних, кібер- та агентурних можливостей спеціальних служб України.

У зв’язку з цим, авторка петиції, який за її словами виступає від імені родини безвісти зниклих захисників України, просить уряд: визнати пошук безвісти зниклих громадян гуманітарним пріоритетом державної політики; забезпечити системну координацію між спеціальними службами України та надати їм офіційні доручення щодо цілеспрямованого пошуку осіб, імовірно утримуваних у РФ або на тимчасово окупованих територіях; застосовувати для пошуку безвісти зниклих усі доступні інструменти розвідки та аналізу (OSINT; оперативно-розвідувальні засоби; кіберресурси; агентурну аналітику); залучати міжнародних партнерів для верифікації випадків полону, прихованого РФ; запровадити регулярне інформування суспільства про хід пошуків — у межах дозволеного рівня відкритості, без розголошення державної таємниці, але з метою збереження довіри родин до процесу та відповідальних структур.