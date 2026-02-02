Інтерфакс-Україна
00:45 02.02.2026

Сибіга про удар РФ по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: Російські вбивці мають постати перед правосуддям

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи цілеспрямований удар Росії по автобусу з шахтарями у Дніпропетровській області, внаслідок якого загинули щонайменше 16 людей, заявив, що російські вбивці, відповідальні за цей та інші злочини, мають постати перед правосуддям.

За його словами, жодної військової цілі уражено не було - в автобусі перебували працівники, які поверталися до своїх родин після зміни.

"Жодної військової цілі - лише працьовиті чоловіки, які поверталися до своїх родин після зміни. Справді жахливо. Росія вкотре доводить свій статус терористичної держави", - наголосив Сибіга в дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

"Російські вбивці, відповідальні за це та інші звірства, мають постати перед правосуддям. Підзвітність має важливе значення для справедливого миру", — зазначив міністр.

Як повідомлялося, раніше віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначав, що внаслідок обстрілу автобуса на Дніпропетровщині, який перевозив людей після зміни на підприємстві, загинули уже щонайменше 16 осіб. Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко інформував, що ще 16 осіб отримали поранення.

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" повідомляв, що оператори російських безпілотників - "Шахедів" свідомо направили їх на автобус та мирних людей.

