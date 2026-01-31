Інтерфакс-Україна
Події
19:23 31.01.2026

Одна людина загинула, ще семеро – поранені, через обстріл на Дніпропетровщині – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Один чоловік загинув, ще семеро зазнали поранень через російські обстріли Нікополя, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині агресор вбив людину. Загинув 31-річний чоловік. Щирі співчуття рідним. Ще семеро – постраждали. 30-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Решта на амбулаторному лікуванні", - написав він у Телеграмі.

Протягом дня російська армія атакувала район артилерією та FPV-дронами. Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Також пошкоджені дві п'ятиповерхівки і сім приватних будинків, підприємство, два магазини, три кафе, ринок, теплиця, дві господарські споруди понівечені, ще одна – знищена, побиті автомобілі.

По Маломихайлівській громаді Синельниківського району противник поцілив БпЛА. Пошкоджена приватна оселя.

 

