Інтерфакс-Україна
17:56 31.01.2026

Україна та НАТО узгодили ключові пріоритети співпраці – Міноборони

Україна та НАТО узгодили ключові пріоритети співпраці, це посилення протиповітряної оборони, розвиток зенітно-ракетного комплексу Patriot, багатофункціональні літаки F-16 та артилерійської ракетної системи HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою, повідомили у Міністерстві оборони України.

"Міністр оборони Михайло Федоров подякував Альянсу за ефективну координацію допомоги, зокрема в межах ініціативи PURL, і наголосив: головний фокус зараз — захист неба", - повідомляється у телеграм-каналі відомства.

Окремо сторони обговорили координацію формату "Рамштайн" — для швидших рішень і постачань.

Теги: #україна_нато #рамштайн

