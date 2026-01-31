Рятувальники вивели близько 500 людей з київського метро

Фото: ДСНС Києва

У Києві рятувальники вивели 481 людину під час вимушеної зупинки потягів метрополітену, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок аварійного відключення електроенергії та зникнення напруги у столичному метрополітені було призупинено рух поїздів. Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями. Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції "Вокзальна", а інший – за 1 км від станції "Видубичі"", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

Рятувальники разом із правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій, усього з вагонів було виведено 481 людину.