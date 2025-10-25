Інтерфакс-Україна
Події
20:51 25.10.2025

Роботизований пожежний комплекс, броньовані евакомобілі й позашляховики передано в Херсон за проєктом "Офіцер-рятувальник громади" - Клименко

1 хв читати
Фото: https://mvs.gov.ua/

Необхідну для швидкого реагування на обстріли та ліквідації їх наслідків техніку передано поліцейським Херсонської області, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Телеграм за результатами робочої поїздки в Херсон в суботу.

"Під час робочої поїздки разом із головою ОВА Олександром Прокудіним обговорили з головами громад, поліцією та рятувальниками захист енергетичної інфраструктури, безпекові виклики і дії у разі блекаутів", - написав Клименко у Телеграм.

За інформацією міністра в рамках проєкту "Офіцер-рятувальник громади" поліцейським області передали 5 позашляховиків, 2 броньовані автомобілі для медичної евакуації та роботизований комплекс для пожежогасіння.

"Лише в Херсоні зараз проживає близько 60 тисяч людей. Тож ми постійно посилюємо спроможності у сфері цивільного захисту. Правобережна Херсонщина вже повністю охоплена проєктом "Офіцер-рятувальник громади". Тут вже несуть службу 27 офіцерів. Активізовуємо також роботу мобільних підрозділів Сервісного центру та Міграційної служби. Жителі зможуть оформити паспорт чи водійське посвідчення просто у своїй громаді", - написав Клименко в телеграм-каналі.

 

Теги: #рятувальники #херсон #техніка #мвс

