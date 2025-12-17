Глава МВС: Рада надала соцгарантії сім'ям поліцейських, зниклих безвісти

Прийняті Верховною Радою України зміни до законодавства надають сім'ям працівників поліції, зниклих безвісти за особливих обставин, безоплатне медичне обслуговування, санаторно-курортне лікування та позаконкурсний вступ дітей до закладів освіти, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні Верховна Рада 266 голосами ухвалила важливі законодавчі зміни, які надають соціальні гарантії сімʼям працівників поліції, зниклих безвісти за особливих обставин під час виконання службових обов’язків", - написав міністр в телеграм-каналі в середу.

Глава МВС пояснив, що члени сімей поліцейських, безвісти зниклих за особливих обставин, отримують гарантоване право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС, безоплатне санаторно-курортне лікування, позаконкурсний вступ дітей до закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти, а також усі інші пільги, гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством.

Клименко нагадав, що цей законопроєкт МВС розробило у співпраці з Національною поліцією, його спільно опрацювано з комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, щоб відновити справедливість і гарантувати необхідну допомогу сімʼям.

Міністр висловив вдячність парламентарям за підтримку законопроєкту і додав: "Ризик і служба - щоденна реальність для поліцейських у зоні бойових дій. Тому підтримка їхніх родин має бути чіткою і гарантованою".