Інтерфакс-Україна
Події
07:31 05.01.2026

Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

1 хв читати
Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС
Фото: https://t.me/mvs_ukraine/57839

Уже троє постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки Києва, одна людина загинула, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Київ. Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок російської атаки на столицю", - сказано в телеграмі.

Уточнюється, що в Оболонському районі є влучання у чотирьохповерхову будівлю медзакладу.

Пожежу рятувальники ліквідували. Під час обстеження приміщень виявлено тіло людини.

Надзвичайники евакуювали 25 людей, додали в МВС.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки в ніч на понеділок постраждала жінка в одному з районів Києва.

 

Теги: #київ #постраждалі #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:39 05.01.2026
Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

17:27 04.01.2026
Кількість загиблих під завалами в центрі Харкова зросла до 6 людей – ОВА

Кількість загиблих під завалами в центрі Харкова зросла до 6 людей – ОВА

14:25 04.01.2026
Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

13:44 04.01.2026
До 5 зросла кількість загиблих під завалами в центрі Харкова

До 5 зросла кількість загиблих під завалами в центрі Харкова

13:03 04.01.2026
Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

11:17 04.01.2026
У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

У Києві вибухнув позашляховик, є травмовані – поліція

12:11 03.01.2026
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла

10:35 03.01.2026
Кількість постраждалих на Харківщині зросла до 30, ще п'ятеро не виходять на зв'язок – поліція

Кількість постраждалих на Харківщині зросла до 30, ще п'ятеро не виходять на зв'язок – поліція

19:02 02.01.2026
Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

Глава МВС: найближчим часом запропоную на розгляд кандидатуру на посаду керівника ДПСУ

16:22 02.01.2026
У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

У Харкові вже 19 постраждалих, серед них 6-місячна дитина

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував європейські зустрічі для посилення захисту України та наближення завершення війни

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Вибух позашляховика у Києві кваліфіковано як теракт, постраждав військовий – прокуратура

Дейнеко після керівництва Держприкордонслужбою стане радником глави МВС та очолить бойовий підрозділ ДПСУ

ОСТАННЄ

Під ворожим обстрілом опинилися 25 населені пункти Запорізької області, є постраждала

Трамп не вірить, що нібито Україна вдарила по резиденції Путіна

Малюк написав заяву про відставку на вимогу Зеленського, стверджує Гончаренко

5 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Прем'єр Британії запевнив, що у 2026 році залишатиметься на посаді

РФ здійснила масовану атаку Київщини, є жертва та пошкодження, знеструмлено м. Славутич - ОВА

Папа Лев XIV закликав до миру і молитви за Венесуелу

Данія заявила, що США не мають права анексувати Гренландію

Санчес висловлює стурбованість щодо операції США у Венесуелі

Трамп знову заявив про інтерес США до Гренландії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА