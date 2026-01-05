Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

Фото: https://t.me/mvs_ukraine/57839

Уже троє постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки Києва, одна людина загинула, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Київ. Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок російської атаки на столицю", - сказано в телеграмі.

Уточнюється, що в Оболонському районі є влучання у чотирьохповерхову будівлю медзакладу.

Пожежу рятувальники ліквідували. Під час обстеження приміщень виявлено тіло людини.

Надзвичайники евакуювали 25 людей, додали в МВС.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки в ніч на понеділок постраждала жінка в одному з районів Києва.