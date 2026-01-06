Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф анонсував ще одну зустріч із українською делегацією після зустрічі "Коаліції охочих".

"Сьогодні ввечері ми зустрінемося з українською делегацією, продовжуючи цю роботу, тому що мандат президента Трампа полягає в тому, що він хоче миру в Україні. І ми від його імені маємо намір зробити все можливе для досягнення цього миру", - сказав він після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок.