Події
21:42 06.01.2026

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф анонсував ще одну зустріч із українською делегацією після зустрічі "Коаліції охочих".

"Сьогодні ввечері ми зустрінемося з українською делегацією, продовжуючи цю роботу, тому що мандат президента Трампа полягає в тому, що він хоче миру в Україні. І ми від його імені маємо намір зробити все можливе для досягнення цього миру", - сказав він після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок.

22:04 06.01.2026
Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

22:00 06.01.2026
Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

21:36 06.01.2026
Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

21:24 06.01.2026
Зеленський анонсував майбутні зустрічі з представниками США, підготовлені двосторонні і тристоронні документи щодо гарантій безпеки

21:19 06.01.2026
Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

20:25 06.01.2026
Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

12:19 06.01.2026
Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

10:35 06.01.2026
Союзники України зустрічаються з метою конкретизації безпекових зобов'язань – ЗМІ

15:27 05.01.2026
Д.Кулеба: сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України

17:05 01.01.2026
В Анкарі Умєров зустрівся з міністром закордонних справ, говорили про безпекову ситуацію та гуманітарний трек

