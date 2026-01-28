Інтерфакс-Україна
Події
18:50 28.01.2026

Рубіо: Загальна угода щодо гарантій безпеки України вже досягнута

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що загальна угода щодо гарантій безпеки для України вже досягнута.

"Зараз багато розмов про гарантії безпеки і це те, про що зараз є загальна угода, якщо говорити про Україну, але ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликого контингенту європейських військ, в першу чергу французьких..., а потім і підтримку з боку США", - заявив він, виступаючи перед комітетом Сенату з міжнародних відносин.

Рубіо також сказав, що гарантії безпеки України будуть підтримуватися Сполученими Штатами, але "на землі" будуть тільки європейські військові.

"На практиці ці гарантії безпеки зводяться до розміщення обмеженого контингенту європейських військ - головним чином французьких і британських - і до американських гарантій безпеки", - сказав держсекретар.

