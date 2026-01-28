Раді пропонують повернути вихідні у дні загальнодержавних свят

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") пропонує Верховній Раді повернути вихідні у дні загальнодержавних свят, які були скасовані у березні 2022 року.

Відповідний законопроєкт №14403 про внесення змін до деяких законів щодо повернення норми про особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку у святкові та неробочі дні Гончаренко зареєстрував у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує вилучити частину 6 статті 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" задля відновлення вихідних днів у всі офіційно визначені державні свята. Народний депутат також пропонує запровадити у законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" норму, згідно з якою святкові дні, під час яких військовослужбовець перебував на службі, додаються до щорічної основної відпустки або компенсуються.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що на сайтах президента та Кабінету Міністрів розміщені петиції з проханням відновити статус офіційних вихідних днів для державних та релігійних свят, передбачених статтею 73 Кодексу законів про працю України.

Ця стаття встановлює наступні святкові та неробочі дні: 1 січня - Новий рік, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 1 травня - День праці, 8 травня - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, 28 червня - День Конституції, 15 липня - День Української Державності, 24 серпня - День незалежності, 1 жовтня - День захисників і захисниць України, 25 грудня - Різдво Христове.

Згідно з законом робота також не проводиться в дні релігійних свят - на Пасху (Великдень) та на Трійцю, які припадають на неділю.

У період дії воєнного стану норми ст. 73 тимчасово не застосовуються згідно із законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (№ 2136-IX від 15.03.2022 року).