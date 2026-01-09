В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

Фото: Pixabay

В Україні в суботу, 10 січня, у північній та північно-східній частині невеликий сніг, вранці та вдень на південному сході та сході країни помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у південно-східній частині подекуди пориви 15-18 м/с.

Температура у західних та Вінницькій областях вночі 13-18° морозу, вдень 9-14° морозу; у північних, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях вночі та вдень 7-12° морозу; на решті території вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла).

У Києві в суботу невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 10 січня найвища температура вдень була 9,8° в 2007р., найнижча вночі -30,7° в 1940р.

В Україні у неділю, 11 січня, у південно-східній частині сніг, вдень з дощем, місцями налипання мокрого снігу, вдень пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20° морозу, вдень 9-14°; на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Харківщині вночі та вдень 7-12° морозу; у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в неділю без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 10-12°.