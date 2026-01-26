У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

У вівторок, 27 січня, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 3-8° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території невеликий мокрий сніг та дощ. В центральних, більшості північних та південних областей ожеледь; температура вночі та вдень 0-5° морозу, на заході країни від 2° морозу до 3° тепла. Вдень на Закарпатті та півдні Одещини 1-6° тепла, в Криму до 12°.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім крайнього заходу, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

В Києві невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 27 січня в Києві було зафіксовано в 1902 році і склала 7,7° тепла, найнижча вночі – 24,7° нижче нуля в 1954 році.

В середу, 28 січня, у західних, північних та центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Вночі в центральних і більшості північних областей, вдень на північному сході країни ожеледь. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вночі та вранці в більшості західних та південних областей місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на Лівобережжі до 8° морозу. Вдень від 2° морозу до 3° тепла. На півдні країни вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла. В Криму вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

В Києві невеликий мокрий сніг та дощ, вночі ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.