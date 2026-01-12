Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Швидкого потепління українцям зимою 2026 року чекати не варто, але й подальшого зниження температури не буде, повідомила "Інтерфакс-Україна" начальник відділу взаємодії за ЗМІ Укргідрометцентру Наталя Птуха.

"Дуже оптимістичних прогнозів щодо підвищення температури ми не очікуємо, але й додаткового зниження, в принципі, не повинно бути. За прогнозами Укргідрометцентру, 13-18 січня в Україні збережеться по-справжньому зимова погода - холодно вночі і з відповідним морозом вдень у більшості областей. Трошки тепліше на півдні, південному сході України і на Закарпатті ", - розповіла Птуха.

За її інформацією, таку холодну погоду зумовлює поле високого атмосферного тиску поблизу земної поверхні у поєднанні з холодною повітряною масою на висотах.

Тиск поступово зростатиме, тож в Україні, за словами представника Укргідрометцентру, переважатиме погода без опадів.

У Карпатах і на Закарпатті у вівторок вдень температура дещо знизиться. В Україні 15-16 січня прогнозується невеликий сніг. Він омине хіба що північно-західну частину країни. Опади очікуються і 16 січня на більші частини території України.

В Укргідрометцентрі стверджують, що друга декада січня буде прохолодною і навіть нижче кліматичної норми. Тож увесь січень буде із відносно морозними значеннями. Проте в третій декаді січня ймовірно буд певне потепління, проте мороз збережеться.

"На початку зимового сезону наші фахівці озвучували середньомісячні значення температури, які можуть бути впродовж зимових місяців, і співвідносили їх із кліматичними нормами. Очікувалося, що грудень буде теплішим за норму, січень - на півтора градуса нижче за кліматичну норму, а лютий, за попередніми розрахунками, в межах норми або вище", - нагадала Птуха.

Відповідаючи на запитання про стан озимих культур, у Гідрометцентрі запевнили, що в областях, де є сніговий покрив завтовшки 5 см, а він наразі є у більшості регіонів України, січневий мороз небезпеки для посівів не становить.