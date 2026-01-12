2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

У 2025 році в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб з 2022 року, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Як повідомляє пресслужба ММПЛУ, у щомісячній доповіді щодо шкоди, завданої цивільним особам, Місія підтвердила, що пов’язане з війною насильство в Україні у 2025 році призвело до загибелі 2 514 цивільних осіб та поранення 12 142 осіб. Загальна кількість загиблих і поранених цивільних у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році (2 088 загиблих; 9 138 поранених), і на 70% вищою, ніж у 2023 році (1 974 загиблих; 6 651 поранений).

Переважна більшість жертв серед цивільних осіб, підтверджених ММПЛУ у 2025 році, сталася на підконтрольній уряду України території внаслідок атак, здійснених російськими збройними силами (97%; 2 395 загиблих і 11 751 поранених).

"Збільшення кількості жертв серед цивільних осіб на 31% порівняно з 2024 роком свідчить про суттєве погіршення рівня захисту цивільних осіб. Наш моніторинг показує, що це зростання було зумовлене не лише інтенсифікацією бойових дій уздовж лінії фронту, а й більшим застосуванням далекобійної зброї, через що цивільні особи по всій країні стикаються з підвищеним ризиком",- заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

В ООН зазначають, що посилені спроби російських збройних сил щодо захоплення території у 2025 році призвели до загибелі та поранення цивільних осіб, руйнування критично важливої інфраструктури, припинення надання базових послуг і нових хвиль переміщення населення у прифронтових районах. 63% (9 253) усіх втрат у 2025 році сталися саме в прифронтових районах.

Особливо постраждали люди старшого віку, які становлять значну частку тих, хто залишився в прифронтових селах. ММПЛУ задокументувала, що особи віком 60 років і старше становили понад 45% (742 загиблих) цивільних, які загинули у прифронтових районах у 2025 році, хоча вони складають лише 25% загального населення України.

Застосування безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту стало причиною значної кількості жертв серед цивільних осіб: загинули 577 осіб і 3 288 були поранені, що на 120% більше порівняно з 2024 роком (226 загиблих; 1 528 поранених). Так, 25 грудня безпілотник малої дальності влучив у автомобіль з волонтерами, які проводили евакуацію в Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого загинув один гуманітарний працівник і ще двоє отримали поранення. 6 грудня безпілотник малої дальності вбив жінку та поранив її двох дорослих дітей в окупованій Горлівці Донецької області.

"Більше застосування безпілотників малої дальності зробило багато районів поблизу лінії фронту фактично непридатними для життя", – зазначила пані Белль.

За даними Місії, далекобійна зброя (ракети та баражувальні боєприпаси) спричинила 35% жертв серед цивільних осіб в Україні у 2025 році (682 загиблих; 4 443 поранених), що на 65% більше за кількістю загиблих і поранених порівняно з 2024 роком (531 загиблий; 2 569 поранених).

Під час атаки, яка призвела до найбільшої кількості смертей у 2025 році, далекобійна зброя, застосована РФ, вразила Тернопіль на заході країни 19 листопада, що призвело до загибелі щонайменше 38 цивільних осіб, зокрема вісьмох дітей. 31 липня в Києві удари далекобійною зброєю, здійснені РФ, також призвели до загибелі 32 цивільних осіб, зокрема п’ятьох дітей, і поранили 170 осіб, серед яких 17 дітей.

"Це найбільша підтверджена кількість жертв серед цивільних осіб у столиці з часу початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", - йдеться у звіті.

У жовтні 2025 року російські збройні сили відновили масштабні скоординовані удари по енергетичних об’єктах по всій країні, що спричинило аварійні відключення електроенергії та запровадження графіків відключень.

Відновлення атак по всій країні на енергетичну інфраструктуру відбувалося паралельно з триваючими атаками по областях. Так, Одеська область у грудні була серед найбільш постраждалих регіонів, зазнавши повторних ударів, які призвели до тривалих відключень електроенергії в кількох містах. Такі відключення тривали кілька днів і серйозно вплинули на місцевих мешканців, особливо на людей у складних життєвих обставинах, порушивши доступ до електроенергії, води й опалення, а також обмеживши можливості зберігання та приготування їжі й користування ліфтами в багатоповерхових будинках.

Атаки на енергетичну інфраструктуру тривали й надалі, спричиняючи затяжні відключення електроенергії на тлі зниження температури у січні 2026 року.

"Різке зростання кількості ударів із застосуванням далекобійної зброї та ураження національної енергетичної інфраструктури України означають, що наслідки війни тепер відчутні для цивільних осіб далеко за межами прифронтових районів. За температури до мінус 15 градусів за Цельсієм перебої з електропостачанням, водою та опаленням наражають цивільних осіб по всій країні на підвищений ризик", - сказала пані Белль.