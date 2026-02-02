Інтерфакс-Україна
Події
14:39 02.02.2026

56% опитаних в Україні респондентів позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV

2 хв читати
56% опитаних в Україні респондентів позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV
Фото: https://www.vaticannews.va/uk.html

56% опитаних в Україні респондентів позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV, що більше, ніж в середньому в 58 країнах світу (49%). Про це свідчить соціологічне опитування, що було проведено соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group) з 11-14 листопада 2025р. у межах глобального щорічного опитування міжнародної соціологічної асоціації Gallup International про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн (End of Year Survey (EoY).

"Позитивно до Папи ставляться 56% респондентів в Україні. Це більше, ніж в середньому в 58 країнах світу (49%). Зокрема, в Україні 11% респондентів сприймають Лева XIV дуже позитивно й 45% - скоріше позитивно. Ще 22% мають до нього негативне ставлення, а 23% - вагаються. Тобто загалом ідеться про помірно позитивне ставлення", - йдеться у повідомленні на сайті Rating Group у понеділок.

Зазначається, що більш приязне ставлення до Папи Лева XIV у західних областях України (67% мають добре ставлення).

Найкраще до Папи ставляться в Кенії, Хорватії, Азербайджані, Перу, Еквадорі, Угорщині, Словацькій Республіці, Португалії, Ірландії, Польщі.

У 2025 році Gallup International опитано 64,097 респондентів у 61 країні світу. В Україні опитування EoY вже третій рік поспіль проводить Rating Group.

Метод опитування в Україні: CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Вибірка - 1000 респондентів.

Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Репрезентативність: вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95). 

Теги: #рейтинг #опитування #папа_лев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 30.01.2026
Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

Понад 50% українців очікують виступ Jerry Heil у фіналі нацвідбору "Євробачення-2026"

12:45 28.01.2026
Банки розділилися в оцінках ймовірності зниження ставки НБУ у четвер – опитування

Банки розділилися в оцінках ймовірності зниження ставки НБУ у четвер – опитування

17:07 27.01.2026
Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

Більш як половина опитаних компаній у 2025р фіксувала зростання кількості звільнень серед молоді - дослідження "OLX Робота"

02:39 27.01.2026
Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

Підтримка американцями міграційної політики Трампа рекордно впала – ЗМІ

10:29 26.01.2026
Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

Користування електронними державними послугами за останній рік зросло з 55% до 59%

08:43 20.01.2026
Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

16:53 19.01.2026
Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

Майже половина компаній-членів AmCham очікують припинення вогню або мирного врегулювання війни в Україні у 2026р.

09:45 19.01.2026
КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

КМІС: Зеленський зберігає високий рівень довіри серед українців, проте нижчий, ніж у Залужного та Буданова

10:22 16.01.2026
Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

Більшість українців очікує повторного нападу Росії у випадку замороження конфлікту – опитування

10:14 16.01.2026
Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

Більшість українців вважають, що Україна здатна продовжувати опір на фронті, – опитування

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Чинний глава ОБСЄ та генсек організації прибули до Києва

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ОСТАННЄ

У Харкові двоє постраждалих – мер

Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією 4-5 лютого в Абу-Дабі - ЗМІ

Правоохоронці заблокували низку схем ухилення від мобілізації та виїзду за кордон в різних регіонах України

Дробович про ситуацію з НВМК: На кладовищі вже знайшли спочинок захисники, скасування рішення про передачу землі назад цього не поверне

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

Дві людини загинули і троє зазнали поранень внаслідок нічного удару по Олексієво-Дружківці

Швеція передала українським військовим медикам засіб для поповнення рідини в організмі

Найближчі дні в Україні будуть дуже холодними, невеликий сніг пройде лише у деяких областях

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Землетрус магнітудою 4,8 відбувся в акваторії Азовського моря біля Казантипу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА