Фото: https://www.vaticannews.va/uk.html

56% опитаних в Україні респондентів позитивно ставляться до Папи Римського Лева XIV, що більше, ніж в середньому в 58 країнах світу (49%). Про це свідчить соціологічне опитування, що було проведено соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group) з 11-14 листопада 2025р. у межах глобального щорічного опитування міжнародної соціологічної асоціації Gallup International про майбутнє, щастя й очікування населення різних країн (End of Year Survey (EoY).

"Позитивно до Папи ставляться 56% респондентів в Україні. Це більше, ніж в середньому в 58 країнах світу (49%). Зокрема, в Україні 11% респондентів сприймають Лева XIV дуже позитивно й 45% - скоріше позитивно. Ще 22% мають до нього негативне ставлення, а 23% - вагаються. Тобто загалом ідеться про помірно позитивне ставлення", - йдеться у повідомленні на сайті Rating Group у понеділок.

Зазначається, що більш приязне ставлення до Папи Лева XIV у західних областях України (67% мають добре ставлення).

Найкраще до Папи ставляться в Кенії, Хорватії, Азербайджані, Перу, Еквадорі, Угорщині, Словацькій Республіці, Португалії, Ірландії, Польщі.

У 2025 році Gallup International опитано 64,097 респондентів у 61 країні світу. В Україні опитування EoY вже третій рік поспіль проводить Rating Group.

Метод опитування в Україні: CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Вибірка - 1000 респондентів.

Формат вибірки: випадкова вибірка мобільних телефонних номерів (населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України.

Репрезентативність: вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).