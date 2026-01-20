Інтерфакс-Україна
Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" та її єврооблігацій до "С" з "СС" внаслідок припинення купонних виплат за ними.

Згідно із повідомленням Fitch на його сайті, якщо компанія не виконає зобов’язання з виплати прострочених відсотків у межах пільгового періоду, рейтинг може бути додатково знижений до рівня "RD"( обмеженого дефолту).

Як повідомлялось, 12 січня "Укрзалізниця" оголосила, що не здійснюватиме $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року та 2028 року, які припадають відповідно на 9 та 15 січня, та має намір розпочати комплексну реструктуризацію своїх фінансових зобов’язань за кредитними угодами, що стосуються облігацій за участю кваліфікованих фінансових та юридичних консультантів.

Тоді зазначалось, що власних коштів "Укрзалізниці" недостатньо для фінансування її операційної діяльності. Компанія розглядала джерела зовнішнього фінансування, але таке фінансування здебільшого надається лише для фінансування критичних капітальних витрат, йдеться в інформації.

В січні 2025 року компанія капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації в 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $51,9 млн. Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,18 млн та $351,9 млн.

"Укрзалізниця", згідно з її презентацією від червня 2025 року, забезпечує 61% вантажних і близько 25% пасажирських перевезень у межах країни. Компанія є найбільшим роботодавцем в Україні зі 180 тис. працівників і управляє однією з найбільших залізничних мереж Європи протяжністю 20 тис. км, з яких понад 9,3 тис. км - електрифіковані. На балансі "Укрзалізниці" перебуває понад 1400 станцій та значний парк локомотивів (2 тис.), вантажних (33,7 тис.) і пасажирських вагонів (1,7 тис.).

 

