Перші 7 вагонів незламності вже працюють на знеструмленій Київщині - УЗ

"Укрзалізниця" розгорнула перші вагони незламності на Київщині, щоб допомогти українцям пережити непростий період відключень після обстрілів.

"Перші 7 вагонів незламності вже оперативно розгорнуто на знеструмленій Київщині: 3 — у Броварах, 2 — у Борисполі та 2 — у Василькові (станція Васильків-Центр)", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у суботу.

Кожен вагон може одночасно комфортно прийняти близько 40 відвідувачів.

У вагонах незламності можна погрітися, зарядити гаджети, приєднатися до інтернету завдяки Starlink і випити безкоштовного зігріваючого чаю.

Також є все необхідне для дітей — мультики, ігри, розмальовки, книжки та настільні ігри.

Для пасажирів з улюбленцями ми приготували смаколики у дружньому до тварин купе.

Висловлюємо подяку фондам All Hands and Hearts, World Central Kitchen, White Stork, Hachiko Foundation. Проєкт реалізується разом із Міністерством розвитку громад та територій України та розгортається на Київщині за підтримки Київської ОВА.