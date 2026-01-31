"УЗ" організує автобусні трансфери для пасажирів через активність ворожих БпЛА на декількох напрямках

"Укрзалізниця" організує автобусні трансфери для пасажирів низки поїздів через активність ворожих БпЛА на декількох напрямках.

Так, у Харківський області з міркувань безпеки пасажирів на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжується трансфери на автобуси за об’їзним маршрутом.

"Наш моніторинговий центр фіксує активність БПЛА у безпосередній близькості до інфраструктури УЗ на шляху прямування, тож рух Запоріжжя-Дніпро і зворотно до 09:00 1 лютого буде здійснюватися автобусними трансферами. Інформація буде оновлюватись. За минулу добу такими трансферами було перевезено понад 2,2 тисячі пасажирів", - повідомляє перевізник у телеграм-каналі.

Зазначається, що автобуси для цих рейсів вдалося оперативно забезпечити завдяки злагодженій роботі "УЗ" та Запорізької й Дніпропетровської обласних військових адміністрацій. Працівники вокзалів "Дніпро-Головний" та "Запоріжжя-1" організували безперешкодний перехід пасажирів від поїздів безпосередньо до автобусів та посадку.

Також підсилено безпекові заходи на напрямках у Сумський області.

"Моніторингові групи "УЗ" фіксують активність БПЛА на шляху прямування поїздів до Сум, робимо вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Рух зберігається, контроль посилено", - повідомляють залізничники.

В компанії просять уважно стежити за оновленнями на офіційних каналах та обов’язково активувати push-сповіщення у застосунку "УЗ".