Пасажири "Укрзалізниці" отримають пільгові тарифи таксі під час комендантської години

Сервіси таксі запроваджують пільговий тариф для пасажирів "Укрзалізниці", які прибуватимуть до станцій у великих містах під час комендантської години, повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця звернулася до Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі насамперед унаслідок затримок, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів. Ініціатива була запущена одразу після того, як обидва сервіси отримали дозвіл працювати в комендантську годину в Києві", - йдеться в повідомленні АО.

Зазначається, що обидва райдхелінг-сервіси пристали на пропозицію. Зокрема, Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Промокод діятиме з 23:15 до 05:00. Отримати його можна, обмінявши на "обіймашку" в застосунку УЗ. Один користувач зможе використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.

Bolt у разі спізнення поїздів збільшує кількість автомобілів у районі вокзалів та утримує ціну під контролем. Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa з 50% знижкою на поїздки з/до вокзалів.

Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.

В "Укрзалізниці" додали, що відкриті до нових партнерств задля підтримки пасажирів у складні часи.