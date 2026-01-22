Інтерфакс-Україна
20:40 22.01.2026

"Укрзалізниця" отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Nippon Steel

АТ "Укрзалізниця" отримала від японського виробника Nippon Steel 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65, а до кінця січня очікується постачання ще 1 тис. тонн, йдеться у пресрелізі Міністерства розвитку громад та територій у четвер.

Згідно з релізом, реалізація цієї співпраці стала можлива в межах третьої фази програми екстреного відновлення через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). 

"Це стало результатом системної взаємодії та успішних домовленостей із японськими партнерами з боку Міністерства на початку 2025 року. В Україні наразі немає власного виробництва рейок, тож залучення партнерської підтримки є необхідним та вирішальним для функціонування української залізниці", - наголосило міністерство.

Зазначається, що наразі співпраця передбачає передачу 3 тис. тонн рейок на загальну суму  близько $4 млн.

У відомстві уточнили, що для зварювання рейок безпосередньо на коліях та процесу термічного з’єднання стиків ,залізничники використовують мобільні комплекси, в результаті чого, створюється так звана "оксамитова колія" без стиків, що підвищує термін її експлуатації та забезпечує плавний рух поїздів.

"Ми щиро вдячні Уряду Японії за стратегічну підтримку, яка дозволяє нам не просто підтримувати мережу, а проводити капітальний ремонт за найвищими світовими стандартами, забезпечуючи надійне сполучення навіть у найскладніші часи", -зауважили у релізі  заступниця міністра розвитку громад і територій Марина Денисюк. 

Мінрозвитку нагадало, що підтримка від уряду Японії та JICA триває від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, за цей період поставлено майже 25 тис. тонн рейок, що надало можливість оновити понад 193 км колій на стратегічних напрямках Львівської, Південно-Західної, Придніпровської, Південної та Одеської залізниць. 

Крім того, залізничники також отримали 24 одиниці  будівельної та вантажно-розвантажувальної техніки марок Komatsu, Toyota та Sonalika, з них 22 одиниці -колійна техніка, а загальна вартість техніки та матеріалів, поставлених в межах перших двох фаз програми, перевищила $42 млн, зауважили у відомстві.

"Поставлена техніка, а саме колісні екскаватори, навантажувачі та бульдозери, вже напрацювала понад 13 тисяч мотогодин на аварійно-відновлювальних роботах", - підкреслили у відомстві.

 

