20:54 11.01.2026

Глава "Укрзалізниці" радить планувати стикування із запасом мінімум у 3-4 години

"Укрзалізниця" через обстріли та негоду наразі проходить через найскладніші дні для організації руху, заявляє її голова правління Олександр Перцовський та радить тимчасово планувати стикування із запасом мінімум у 3-4 години.

"В найближчі дні (принаймні, до 22.01, коли запрацює оновлений графік, який враховує перебудовані з безпекових міркувань маршрути) - радимо планувати стикування із запасом у 3-4 години мінімум, щоб мати запас часу для пересадок", – написав він у Facebook ввечері у неділю.

Перцовський пообіцяв, що компанія згодом обов'язково повернеться до пунктуальності.

"Сьогодні ж понад усе - безпечно довезти кожного нашого пасажира, які б підступні плани не виношував ворог", – наголосив голова правління.

За його словами, "Укрзалізниця" задіяла всі ресурси, щоб "24/7" інформувати про статуси поїздів, у тому числі в мобільному застосунку УЗ працюють онлайн табло (з розкладом по кожному вокзалу), а також спеціальний портал: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/.

Окрім того, індивідуально пасажирам надсилаються пуш-повідомлення із оновленнями щодо поїздів, на які вони мають квитки в застосунку, додав Перцовський.

Він також повідомив, що всі платні зали відпочинку на вокзалах на період морозної стихії та затримок стали безкоштовними, окрім того на більш ніж 100 вокзалах розгорнуті пункти незламності з чаєм, кавою та дитячими зонами.

Голова правління також зазначив, що після проблеми з потягом до Хелму, який був затриманий на кордоні і пасажи якого не встигли на пересадку у Польщі, була досягнута домовленість із польською стороною про розгортання у Хелмі, де наразі вокзал тільки будується, локацій для зручного очікування, обігріву та інформування.

Як повідомляла "Укрзалізниця", опівдні в неділю унаслідок затримок на кордоні, несприятливих погодних умов та безпекових заходів понад 60 поїздів курсували із відхиленням від графіка, у тому числі міжнародні та поїзди далекого сполучення.

 

