"Укрзалізниця" відновила електропостачання для руху поїздів майже в усіх регіонах

Ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано, повідомляє "Укрзалізниця" опівдні.

"Електропостачання відновлено майже в усіх регіонах — поїзди продовжують рух за своїми маршрутами. Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені", – йдеться у дописі в Телеграм компанії.

На вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі, додала "Укрзалізниця"