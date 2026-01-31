Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб претендує на посаду першого заступника міністра оборони України.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Вискуб подав електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду першого заступника міністра оборони.

Вискуб працює першим заступником міністра цифрової трансформації з березня 2020 року, а до цього з 2015 року обіймав посади заступника і першого заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування.

На даний момент у міністра оборони є перший заступник Іван Гаврилюк, і заступники Євген Мойсюк, Юрій Мироненко, Сергій Боєв і Оксана Ферчук, а також державний секретар Іван Турчак.

Як повідомлялося, 14 січня Верховна Рада призначила колишнього міністра оборони Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики, а колишнього першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова - міністром оборони.