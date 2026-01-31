Інтерфакс-Україна
Події
12:34 31.01.2026

Вискуб претендує на посаду першого заступника міністра оборони

1 хв читати
Вискуб претендує на посаду першого заступника міністра оборони

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб претендує на посаду першого заступника міністра оборони України.

Згідно з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Вискуб подав електронну декларацію про майно і доходи як кандидат на посаду першого заступника міністра оборони.

Вискуб працює першим заступником міністра цифрової трансформації з березня 2020 року, а до цього з 2015 року обіймав посади заступника і першого заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування.

На даний момент у міністра оборони є перший заступник Іван Гаврилюк, і заступники Євген Мойсюк, Юрій Мироненко, Сергій Боєв і Оксана Ферчук, а також державний секретар Іван Турчак.

Як повідомлялося, 14 січня Верховна Рада призначила колишнього міністра оборони Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром — міністром енергетики, а колишнього першого віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова - міністром оборони.

Теги: #міноборони #вискуб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 30.01.2026
Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

11:30 29.01.2026
Противник використовує тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням – Міноборони

Противник використовує тактику застосування БпЛА на наднизькій висоті під ручним керуванням – Міноборони

14:25 25.01.2026
Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

20:27 23.01.2026
Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

19:24 23.01.2026
Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

21:33 22.01.2026
Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті - Федоров

Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті - Федоров

14:33 22.01.2026
Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

10:59 21.01.2026
Міноборони України: Військові шпиталі вперше отримали гігієнічні набори для поранених

Міноборони України: Військові шпиталі вперше отримали гігієнічні набори для поранених

14:24 20.01.2026
Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

10:16 20.01.2026
Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони

Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони

ВАЖЛИВЕ

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

У Києві та області, на Одещині застосовані екстрені відключення - ДТЕК

У Київському метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів - КМДА

У Херсоні автомобіль підірвався на міні, постраждали четверо цивільних, серед них двоє дітей

ОСТАННЄ

Чернігівщина повністю знеструмлена - обладміністрація

В українській енергосистемі відбулася системна каскадна аварія, а не блекаут, – ексочільник "Укренерго"

Пропуск транспорту і товарів на кордоні з Молдовою призупинено - Держмитслужба

Мінсоцполітики спростувало інформацію про припинення виплат для 1,3 млн пенсіонерів

У Харкові призупинено роботу наземного міського електротранспорту та рух двома лініями метро

Прем'єри України отримали 13 подарунків державі у 2025р., серед них - символ страждань від Пленковича і зразки вишивки від Фіцо

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Військових обурило рішення Верховного суду, який визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

В усіх районах Києва немає води через аварію в енергосистемі - водоканал

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА