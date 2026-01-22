Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров призначив волонтера Сергія Стерненка своїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті.

"Зустрівся з волонтером Сергієм Стерненком. Нещодавно він мав розмову з президентом — ми поглиблюємо співпрацю для виконання поставлених завдань. Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", - написав міністр у Telegram-каналі.

За його словами, "є кілька треків, над якими Міністерству оборони потрібно працювати вже зараз." Перший — базове забезпечення дронових підрозділів. Федоров нагоосив, що постачання також потрібно систематизувати — військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз.

"Ще один фокус — аналітика та ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога. Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян", - наголосив очільник відомства.

Він підкреслив, що буде вдосконалення всіх процесів, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових.

"Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень. Вітаю в команді", - написав Федоров.

Стерненко також опублікував пост у соцмережах, де підтвердив, що на запрошення міністра оборони Михайла Федорова долучається до його команди у статусі радника.

"Моє бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо нашої оборони практично повністю збігається з баченням міністра, тож готовий допомогти реалізувати його стратегію. Російські окупанти мають знищуватися у промислових масштабах. Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів", - зазначив волонтер.