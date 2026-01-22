Інтерфакс-Україна
Події
22:18 22.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 196 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 196 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Російські загарбники завдали одного ракетного та 70 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 171 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2862 дрони-камікадзе та здійснили 2717 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 62 й 34 штурмових та наступальних дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34094

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 22.01.2026
Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

Радник британського прем'єра Павелл вважає, що війна РФ та України не закінчиться нічиєю перемогою, перемовини є ключовими

04:18 22.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

02:12 22.01.2026
Сили оборони звільнили Сухецьке, противник просунувся у двох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

Сили оборони звільнили Сухецьке, противник просунувся у двох населених пунктах на Донеччині та Запоріжжі

01:51 22.01.2026
Експосланець Трампа по Україні Келлог сподівається на мир до Дня Незалежності

Експосланець Трампа по Україні Келлог сподівається на мир до Дня Незалежності

18:14 21.01.2026
Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

Трамп у Давосі: якби не ми, то почалася б Третя світова війна

17:09 21.01.2026
Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

16:55 21.01.2026
Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

16:51 21.01.2026
Трамп: війна в Україні не почалася, якби президентські вибори у США у 2020 році не були сфальсифіковані

Трамп: війна в Україні не почалася, якби президентські вибори у США у 2020 році не були сфальсифіковані

14:08 21.01.2026
Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

07:41 21.01.2026
Двоє людей загинули й одна постраждала внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога у Дніпропетровській області - ОВА

Двоє людей загинули й одна постраждала внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога у Дніпропетровській області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

Президент України поїхав з Давосу

У складі української делегації в ОАЕ будуть Умєров, Кислиця, Буданов і Гнатов – Зеленський

ОСТАННЄ

Найважча ситуація з енергопостачанням в Києві, Київській та Дніпропетровській областях - Шмигаль

Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті - Федоров

Порошенко з депутатами "Євросолідарності" передали дрони і техніку у 14 бригад

Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

Ексзаступник начальника Ізюмської МВА отримав другу підозру щодо розкрадання коштів, виділених на "єВідновлення"

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

Зеленський та Пармелін обговорили можливість додаткового внеску Швейцарії до Фонду енергетичної підтримки України

Оновлена Комісія з міжнародної торгівлі планує перше засідання 26 січня

До дев'яти зросла кількість поранених через російський удар по Запоріжжю – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА