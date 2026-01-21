Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

Вторгнення Росії в Україну продемонструвало, що Європа повинна ремілітаризуватися, щоб гарантувати свою безпеку, а США, своєю чергою, будуть "шукати шляхи припинення російсько-української війни та використовувати дипломатичні ресурси, щоб уникнути нових конфліктів у Європі".

Про це йдеться у Стратегічному плані діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки, які навела посол України в США Ольга Стефанішина в своєму дописі у телеграм-каналі у середу.

"Держдепаратмент США оприлюднив Стратегічний план діяльності на 2026-2030 роки. У частині безпосередніх інтересів України у Плані зазначено: Європейським націям час прокинутися. Вторгнення Росії в Україну продемонструвало, що Європа продовжує стикатися з серйозними загрозами безпеці і повинна ремілітаризуватися, щоб гарантувати свою безпеку. Зміцнюючи стримування НАТО в Європі, США підтримуватимуть діалог з Росією, будуть прагнути нормалізувати дипломатичні відносини та досягти стратегічну стабільність. Сполучені Штати будуть шукати шляхи припинення російсько-української війни та використовувати дипломатичні ресурси, щоб уникнути нових конфліктів у Європі", - йдеться у повідомленні Стефанішиної.

Далі вона наводить наступні уривки з документу: "Підтримка Китаєм Росії та її вторгнення в Україну безпосередньо підриває безпеку в Європі. Сполучені Штати підтримуватимуть кроки для зменшення залежності від Китаю щодо критично важливих ланцюгів поставок та надмірної залежності від Китаю для економічного зростання".

"Сполучені Штати будуть спрямовувати всю допомогу на просування американських інтересів за кордоном. Державний департамент буде сприяти диверсифікації партнерів-виконавців проектів американської допомоги – розрізняти неприбуткові організації та американську бізнес-спільноту", додала ще такий фрагмент зі Стратегії український посол в США.