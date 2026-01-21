Інтерфакс-Україна
13:45 21.01.2026

Тимошенко про внесення застави в 33 млн грн: Не знаю, чим завершиться, вся партія працює, щоб не дати мене арештувати

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що не просила своїх однопартійців збирати кошти в 33 млн грн на заставу для неї, але вони це роблять, щоб запобігти її арешту.

"У мене особисто таких коштів немає, на цю хвилину я свої фінанси вносити не можу. Але я знаю, що вся моя команда - і мої депутати, і члени партії, і всі регіональні структури… я не просила їх про допомогу... вся партія працює для того, щоб все-таки не дати їм мене арештувати", - сказала Тимошенко в перерві судового засідання щодо арешту її коштів, коментуючи журналістам інформацію про те, що станом на вівторок за неї внесено заставу в розмірі 13,5 млн грн, а також відповідаючи на питання, чи шукає вона решту суму для внесення застави, оскільки залишається для цього менше доби.

Вона додала: "Призначаючи такі колосальні застави, які людина заплатити не може, вони мають на меті, що застава не буде оплачена і тоді можна кидати у в’язницю".

"Поки що я не знаю, чим все завершиться", - підсумувала Тимошенко.

В середу Вищий антикорупційний суд розглядає питання арешту майна Тимошенко. В судовому засіданні вона попросила суд не арештовувати її рахунок і в цілому закрити справу за відсутністю складу злочину.

"Арешт рахунку не дозволить мені нормально жити, нормально працювати", - сказала вона, додавши, що в неї є єдиний гривневий рахунок в "Ощадбанку".

Як повідомлялося, 16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов’язки.

14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

Теги: #застава #тимошенко

