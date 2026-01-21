Інтерфакс-Україна
Події
13:44 21.01.2026

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

У столиці близько 4000 будинків досі без тепла, майже 60% міста – без електрики, потрібні додаткові заходи та додаткове залучення ресурсів для їхнього відновлення, повідомив президент України Володимир Зеленський після енергетичного селектора.

"Станом на сьогоднішній ранок близько 4000 будинків у Києві досі без тепла, майже 60% столиці – без електрики. За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою – потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ доповіло по розгортанню й використанню пунктів підтримки та обігріву, по підготовці гарячого харчування для людей.

"Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Був звіт із Запоріжжя по термінах і деталях залучення та підготовки додаткових сил для збиття "шахедів"", - зазначив президент.

За його словами, прем’єр-міністр Юлія Свириденко і міністр оборони Михайло Федоров перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів та надзвичайної ситуації. Зеленський додав, що для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу.

"Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу", - зазначив він.

Також Зеленський очікує сьогодні окрему доповідь урядовців по програмах підтримки українців та підприємств в умовах надзвичайної ситуації.

Крім того, президент анонсував зустрічі та перемовини з партнерами, які можуть надати додаткову підтримку. "Пріоритети для всіх очевидні: ракети для ППО, обладнання для енергетики, максимально оперативне виконання всіх робіт, які потрібні", - наголосив він.

