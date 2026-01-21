В Києві пасажир понівечив ножем обличчя водію трамвая

В Києві 32-річний пасажир трамвая побив та наніс удари ножем водію через прохання вийти із салону на кінцевій зупинці, повідомляє поліція Києва.

"У Києві на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя у Деснянському районі", - йдеться в повідомленні поліції столиці на сайті в середу.

Правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав після того, як попросив пасажира вийти з салона трамвая на кінцевій зупинці.

"Пасажир почав сперечатись з водієм й невдовзі конфлікт переріс у бійку, в ході якої порушник ножем два рази вдарив водієві в груди та по обличчю. На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення", - зазначається в повідомленні.

Оперативники швидко встановили та розшукали нападника — ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.