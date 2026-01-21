Інтерфакс-Україна
Події
11:21 21.01.2026

В Києві пасажир понівечив ножем обличчя водію трамвая

1 хв читати

В Києві 32-річний пасажир трамвая побив та наніс удари ножем водію через прохання вийти із салону на кінцевій зупинці, повідомляє поліція Києва.

"У Києві на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя у Деснянському районі", - йдеться в повідомленні поліції столиці на сайті в середу.

Правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав після того, як попросив пасажира вийти з салона трамвая на кінцевій зупинці.

"Пасажир почав сперечатись з водієм й невдовзі конфлікт переріс у бійку, в ході якої порушник ножем два рази вдарив водієві в груди та по обличчю. На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення", - зазначається в повідомленні.

Оперативники швидко встановили та розшукали нападника — ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Теги: #трамвай #київ #інцидент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 21.01.2026
На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

09:46 21.01.2026
Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

21:22 20.01.2026
Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

Водопостачання в Києві відновлено, теплопостачання – не повністю – Шмигаль

20:20 20.01.2026
Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

16:27 20.01.2026
Кличко: В Києві без тепла лишаються близько 4 000 будинків

Кличко: В Києві без тепла лишаються близько 4 000 будинків

15:52 20.01.2026
Київ отримає від Німеччини дві когенераційні установки — Кличко

Київ отримає від Німеччини дві когенераційні установки — Кличко

13:44 20.01.2026
Ситуація з водо- і теплопостачанням в Києві залишається складною, запроваджені аварійні графіки відключень світла – мер

Ситуація з водо- і теплопостачанням в Києві залишається складною, запроваджені аварійні графіки відключень світла – мер

12:46 20.01.2026
Водопостачання в Києві планується до відновлення до кінця дня

Водопостачання в Києві планується до відновлення до кінця дня

12:39 20.01.2026
У Києві допомогу людям надають 1,1 тис. соцпрацівників - Улютін

У Києві допомогу людям надають 1,1 тис. соцпрацівників - Улютін

11:32 20.01.2026
Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

ВАЖЛИВЕ

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

Карні заявив у Давосі про необхідність кооперації середніх держав у захисті правил і цінностей від сваволі наддержав

Угода про процвітання узгоджена на технічному рівні – віцепрем’єр

ОСТАННЄ

Метеорологиня Ганчук очолить команду 31-ї Української антарктичної експедиції

У разі реорганізації Інституту фізико-органічної хімії науковим співробітникам буде запропонована аналогічна посада в новій структурі - Міносвіти

Рютте та Навроцький: Головне питання для безпеки Європи - не Гренландія, а Україна

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

Понад 114 млн грн повернуто державі у справі про закупівлю вугілля для "Центренерго"

Очільник ГУР МО побував на запорізькому напрямку

ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

ДШВ ЗСУ за кілька хвилин уразили два російські "Буки" - "Бук-М2" і "Бук-М3"

Політтехнолог Петров не захотів коментувати пов'язані з ним події і розслідування

Судитимуть посадовця Голосіївської РДА Києва за заволодіння майже 1 млн грн коштів під час капремонту укриття

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА