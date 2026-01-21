Інтерфакс-Україна
12:37 21.01.2026

У разі реорганізації Інституту фізико-органічної хімії науковим співробітникам буде запропонована аналогічна посада в новій структурі - Міносвіти

У разі реорганізації Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України всім науковим співробітникам буде запропонована аналогічна посада в новій структурі, заявляє заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов.

"Якщо говорити про ліквідацію цієї установи, саме так, як це передається і сприймається в суспільстві, то однозначно ні", - сказав Курбатов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи загрожує ліквідація Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України.

Він зауважив, що була проведена атестація 500 установ, із яких близько 380 наукових установ і 120 університетів державної форми власності, і за результатами цього комплексного оцінювання за 37-ма різними критеріями Інститут отримав категорію "не атестований", що означає, що із 100 балів вони набрали менше 25.

Крім того, він звернув увагу, що методика атестації передбачає, що переміщені університети і наукові установи мають найбільший коефіцієнт регіонального впливу - 1,15, тобто будь-якій переміщеній установі на всі її показники додавалось 15%, і навіть при цьому Інституту не зміг набрати достатньо балів.

Він наголосив, що в сьогоднішньому стані можливостей для дослідників в таких інституціях є недостатньо, бо немає можливості надати їм патентну підтримку, юридичний супровід, відповідну матеріальну базу, де можна було би проводити дослідження.

"Що держава або засновник має робити з такими інституціями? Це питання. Зараз у нас є закон "Про держбюджет", де зазначено, що до 1 вересня має бути визначена подальша доля цих інституцій", - додав він.

За його словами, у такому випадку у засновника є два варіанти розвитку подій: намагатися реанімувати інституцію - інвестувати з боку Національної академії наук чи з боку держави великі ресурси; чи направити ці ресурси на інституцію такого ж профілю в тому ж місті, яка вже є відносно ефективною (категорія А і Б за атестацією), зберегти людей і перевести їх у більш спроможну установу.

"Зберігши при цьому структурний підрозділ, майно, фінансування, ну і безпосередньо всіх людей. От такий механізм теж можливий. Обидва ці механізми ми не відкидаємо. Якщо Академія наук, як засновник, ухвалить рішення рухатися по тій чи іншій траєкторії, вони обидві сприйнятні. Але перша траєкторія, як на мене, менш реалістична в цих умовах", - сказав заступник міністра. 

Курбатов зауважив, що Інститут фізико-органічної хімії переміщений з окупованих територій в 2014 році, і якщо Академія за 12 років не змогла нічого з ним зробити, щоб він став конкурентним, то зараз перший шлях "виглядає фантастичним".

Він зазначив, що якщо створити в іншому інституті хімічного профілю окремий структурний підрозділ, перевести туди людей, то там будуть всі служби підтримки наукової діяльності, і все, що потрібно для ефективної діяльності вченого.

"Я вважаю, що більш серйозні і потужні установи, вони можуть дати таким маленьким установам шанс на відродження", - наголосив заступник міністра.

Також він звернув увагу на те, що всі 60 наукових співробітників зможуть себе знайти у новій збільшеній установі: "всім буде запропонована аналогічна посада в новій структурі". 

Курбатов наголосив, що якщо буде обрано шлях реорганізації, то всі, хто там працюють, будуть переведені в нову, на його думку, ефективнішу установу.

Серед іншого, він звернув увагу, що у Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії є філія у Львові, яка пройшла атестацію і атестована в категорію "В".

"Академія, в крайньому випадку, може цю філію перейменувати і зберегти ім’я. Можливо, навіть зробити таку історію, щоб цей Інститут став відокремленим структурним підрозділом Львівської інституції", - сказав він, коментуючи заяви, що ліквідація української юридичної особи може бути використана ворожою пропагандою.

Як повідомлялося, раніше колектив Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України висловив незгоду з оцінкою Міносвіти, за якої установу віднесено до категорії "Г", що може призвести до ліквідації Інституту. Також там зазначали, що ліквідація української юридичної особи може бути використана ворожою пропагандою як доказ неспроможності України підтримувати свої переміщені наукові школи. Крім того, в Інституті, заявляли пересторогу, що близько 60 українських науковців, які у 2014 році обрали Україну, можуть бути виключені з наукового життя.

Теги: #реорганізація #міносвіти #інститут_фізико_органічної_хімії

