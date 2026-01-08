Україна вперше увійшла до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти

Україна вперше стала однією з 12 країн світу, які входять до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти, та представлятиме весь регіон Східної Європи у період 2026–2027 років, повідомила пресслужба Міністерства освіти України.

"Україна вперше стала однією з 12 країн світу, які входять до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти — глобального керівного органу, що координує процес досягнення Цілі сталого розвитку 4 — Якісна освіта (ЦСР 4). У Комітеті Україна представлятиме весь регіон Східної Європи, разом зі Словаччиною та Радою Європи", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства у четвер.

Повідомляється, що Україна долучається до Керівного комітету на період 2026–2027 років. Це відкриває можливість формувати рішення для розвитку освіти на глобальному рівні, нарощувати партнерства та залучати більше підтримки для української освіти. Україну в Комітеті представлятимуть міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і перший заступник міністра Євген Кудрявець.

"Визнання України на такому рівні посилює голос нашої держави у формуванні глобальної освітньої політики. Ми послідовно демонстрували розвиток української освіти попри війну, системно адвокатували ці результати на міжнародній арені та вибудовували партнерства. Саме ця тривала і якісна робота передувала рішенню щодо долучення України до Керівного комітету ЮНЕСКО", — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Керівний комітет ЮНЕСКО з якості освіти формується з 12 держав із 6 регіонів світу. Регіон Східної Європи в Комітеті представляють лише дві країни. Нам вдалося зробити так, щоб серед них була саме Україна. Це значно посилює позиції нашої держави на міжнародній арені, відкриває можливості для нових партнерств і, відповідно, залучення інвестицій на користь українських учнів і педагогів", — зазначає перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

У повідомленні пресслужби зазначено, що входження України до Керівного комітету ЮНЕСКО з якості освіти — це важливий крок до посилення міжнародної ролі України та визнання її досвіду розвитку освіти навіть в умовах війни. Така участь забезпечує повноправну залученість України до формування глобальної освітньої політики та визначення стратегічних пріоритетів розвитку й фінансування освіти у світі. Це також дає змогу Україні долучатися до моніторингу прогресу досягнення ЦСР 4 та формувати цілі на період після 2030 року, обмінюючись досвідом і найкращими практиками розвитку освіти з іншими країнами.

Керівний комітет ЮНЕСКО з якості освіти (SDG4–Education 2030 High-Level Steering Committee) об’єднує 28 учасників, які представляють глобальну освітню спільноту. До його складу входять 12 країн-учасниць, що представляють шість регіонів світу: Західну Європу та Північну Америку, Східну Європу, Латинську Америку і Карибський басейн, Азію та Тихоокеанський регіон, Африку, а також Арабські держави. Окрім держав, у роботі Комітету беруть участь регіональні міжурядові організації, багатосторонні міжнародні організації, представники донорів, громадянського суспільства, освітянських організацій, молоді та студентства, а також приватного сектору та фондів.

У Керівному комітеті співголовують Генеральна директорка ЮНЕСКО та глава держави або уряду. Комітет є глобальним органом у сфері освіти, який координує спільні міжнародні зусилля для просування глобального освітнього порядку денного та підтримки країн у досягненні Цілі сталого розвитку 4 — Якісна освіта.

ЮНЕСКО скликає засідання Комітету та забезпечує роботу його секретаріату як спеціалізованої установи ООН з питань освіти, що уповноважена координувати реалізацію Порядку денного SDG4–Education 2030.