Інтерфакс-Україна
Культура
17:40 29.01.2026

Стало відомо, де й коли відбудеться прощання з народною артисткою України

Фото: Театр на Подолі Facebook.

Прощання з українською актрисою, народною артисткою України Тамарою Плашенко відбудеться в п'ятницю, 30 січня, починаючи з 11:00, у приміщенні Театру на Подолі.

Про це повідомили у театрі на його офіційній сторінці у Facebook.

У віці 70 років Тамара Плашенко померла після тривалої боротьби з тяжкою хворобою. Про смерть актриси поінформував її син Володимир Крижановський.

За його словами, у квітні 2025 року в актриси діагностували пухлину мозку. Через складне розташування та швидкий розвиток новоутворення хірургічне втручання було неможливим.

Тамара Плашенко залишила значний творчий доробок в українському театрі та кінематографі. Вона брала участь у численних театральних постановках і кінопроєктах та вважалася однією з помітних постатей сучасної української сцени.

