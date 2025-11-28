У Києві попрощались з воїном-інтернаціоналістом "Немо"

У Києві на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з Беньяміном Ашером - воїном-інтернаціоналістом, Героєм українського та угорського народів.

"Сьогодні ми попрощались з Беньяміном Ашером з позивним "Немо" - євреєм, громадянином Угорщини, який добровільно став на захист України, воюючи у 3 ОШБр, та віддав своє життя за свободу Українського народу… Його останній бій відбувся 24 травня 2025 року, але провести Захисника в останню путь та поховати змогли тільки зараз", - повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман у Facebook.

За словами депутата Закарпатської обласної ради Роланда Цебера, Беньямін Ашер — Герой українського та угорського народів.

"Сьогодні ми провели в останню дорогу воїна-інтернаціоналіста, людину честі та мужності, який зробив свій свідомий вибір — стати на бік добра, свободи й світла. Бувши угорцем за походженням і проходячи службу у Збройних силах Угорщини, після початку повномасштабного вторгнення росії він добровільно вступив до лав Збройних сил України, до 3-ї штурмової бригади", - написав депутат у Facebook.