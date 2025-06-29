Інтерфакс-Україна
Події
19:25 29.06.2025

Загиблому пілоту Устименку присвоєно звання героя України - указ

1 хв читати

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименко.

Відповідний указ №444 опублікований на сайті глави держави.

"Присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Устименку Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, окупанти запустили вночі по Україні 477 дронів, 60 ракет різних типів, відбулись влучання по житловому будинку в Смілі та поранена дитина. Під час відбиття атаки загинув український пілот F-16 Максим Устименко, який того дня знищив сім повітряних цілей.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/4442025-55509

Теги: #пілот #герой #звання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 09.06.2025
НКЦПФР затвердила пілотний проєкт переходу від ПІФ до КІФ

НКЦПФР затвердила пілотний проєкт переходу від ПІФ до КІФ

14:23 12.04.2025
26-річний Павло Іванов загинув 12 квітня, виконуючи бойове завдання на F-16

26-річний Павло Іванов загинув 12 квітня, виконуючи бойове завдання на F-16

10:56 17.03.2025
Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю присвоєне звання Героя України посмертно

Загиблому пілоту F-16 Олексію Месю присвоєне звання Героя України посмертно

21:16 26.02.2025
Президент присвоїв звання бригадних генералів двом заступникам Сирського

Президент присвоїв звання бригадних генералів двом заступникам Сирського

21:58 30.12.2024
Зеленський: Сьогодні ми спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом

Зеленський: Сьогодні ми спростили отримання офіцерських звань солдатами з бойовим досвідом

19:24 01.11.2024
"Укрпошта" в грудні запустить у Києві пілотний проєкт кур'єрської доставки та доставки в поштомати

"Укрпошта" в грудні запустить у Києві пілотний проєкт кур'єрської доставки та доставки в поштомати

14:57 06.09.2024
ГУР Міноборони презентувало книгу-буклет про полеглого Героя України Віталія Ігнатенка

ГУР Міноборони презентувало книгу-буклет про полеглого Героя України Віталія Ігнатенка

20:14 22.08.2024
ГУР Міноборони презентувало фільм про полеглого Героя України Валерія Чибінєєва

ГУР Міноборони презентувало фільм про полеглого Героя України Валерія Чибінєєва

19:43 27.07.2024
Зеленський підписав указ про присвоєння офіцерських звань лікарям без навчання на військовій кафедрі

Зеленський підписав указ про присвоєння офіцерських звань лікарям без навчання на військовій кафедрі

20:34 18.03.2024
Міноборони України запроваджує нову процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків

Міноборони України запроваджує нову процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків

ВАЖЛИВЕ

Загиблому пілоту Устименку присвоєно звання героя України - указ

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів у Херсонській області

Зеленський: Путін давно вирішив, що воюватиме далі попри заклики світу до миру

ОСТАННЄ

Трамп пропонує зняття санкцій проти Ірану, якщо він буде мирним

Зеленський: саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

Загиблому пілоту Устименку присвоєно звання героя України - указ

Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

Ще дві людини в Херсоні постраждали внаслідок атаки ворожого дрону - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини загинув чоловік та сталася пожежа в гімназії

Порошенко повідомив про початок співпраці з командуванням Сухопутних військ ЗСУ щодо постачання комплексів "Ай-Петрі"

Речник МЗС: Путін раніше підтримував вступ країн до НАТО

Під російський обстріл у неділю потрапив мешканець Херсона - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА