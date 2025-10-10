Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка.

"Львів, вручення звання почесного доктора Львівського університету імені Івана Франка", - написав Сікорський в соцмережі Х.

Він також наголосив, що російська агресія замість послаблення Європи і НАТО привела до протилежного результату.

"Парадоксально, але для багатьох агресія Москви стала протверезінням. Путін мріяв послабити Європу і віддалити НАТО від своїх кордонів. Натомість він отримав дві нові країни-члени і величезне збільшення оборонних витрат Альянсу", - написав Сікорський.