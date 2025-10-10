Інтерфакс-Україна
Події
15:34 10.10.2025

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

1 хв читати

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка.

"Львів, вручення звання почесного доктора Львівського університету імені Івана Франка", - написав Сікорський в соцмережі Х.

Він також наголосив, що російська агресія замість послаблення Європи і НАТО привела до протилежного результату.

"Парадоксально, але для багатьох агресія Москви стала протверезінням. Путін мріяв послабити Європу і віддалити НАТО від своїх кордонів. Натомість він отримав дві нові країни-члени і величезне збільшення оборонних витрат Альянсу", - написав Сікорський.

Теги: #сікорський #львів #звання #університет

