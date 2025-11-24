Інтерфакс-Україна
Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

Мер Львова Андрій Садовий наголошує на недопустимості перебування осіб на території шкіл зі зброєю.

"Через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав. Інцидент стався після сварки між школярами у 3-му класі. Батьки прийшли до школи, щоб з’ясувати обставини, але після розмови вже на подвір’ї вступили у конфлікт між собою. Один із чоловіків отримав поранення. Стан — стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні. Правоохоронці працюють на місці та з’ясовують усі обставини", - написав Садовий в мережі Facebook.

Він наголосив, що будь-яка зброя на території школи — це за межею допустимого.

"Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії — загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом — незалежно від того, хто ця людина", - додав він.

У свою чергу, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи інцидент, наголосив, що школи мають бути безпечним середовищем.

"Людина зі зброєю знаходилась в школі, де триває навчальний процес, є діти, вчителі та інший персонал. Як це трапилося, чекаємо на відповідь від правоохоронців", - написав він в соцмережах.

Також депутат зауважив, що жодні суперечки не можуть вирішуватися зброєю.

"Поки зрозуміло лише те, що у дітей був конфлікт. Однозначно: булінг, цькування чи будь-яка форма насильства є неприйнятними. Тому обов’язково має проводитися робота, щоб відразу реагувати у таких випадках. Але ніколи і за жодних умов не може в хід йти зброя. Це неприпустимо", - додав Гетманцев.

Крім того, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина заявила, що дана ситуація вкотре доводить необхідність ухваленого закону про заходи безпеки в школах.

"Головна мета закону – зробити освітній простір дітей максимально безпечним. Зараз МОН та МВС напрацьовують підзаконну нормативно-правову базу – для визначення типового порядку доступу й перебування в закладах загальної середньої освіти та інших моментів", - розповіла вона.

Як повідомлялося, у понеділок директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк повідомив, що на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13, що на Сихові (Львів), відбулась стрілянина. Зокрема, батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета. Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав.

