Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок атаки російських військ на столицю 9 січня загинули четверо людей, поранення отримали 25, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Внаслідок атаки рф на столицю 9 січня 2026 року загинули 4 людей, 25 постраждали. Серед загиблих троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58-річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі", - йдеться в повідомленні.

Серед поранених були медичні працівники, рятувальники та працівники поліції.

Загалом пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудовану багатоповерхівку, автомобілі, супермаркет та заправну станцію.

"Правоохоронці та рятувальники працюють на місцях пошкоджень житлових будинків та фіксують черговий воєнний злочин рф", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди (ч. 2 ст. 438 КК України).