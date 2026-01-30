Куди сходити в Києві на вихідні: концерти, виставки та вистави 31 січня - 1 лютого

Текст: Ольга Левкун

Камерні концерти, масштабні музейні проєкти та сімейні культурні програми формують афішу столичних вихідних 31 січня (субота) та 1 лютого (неділя) 2026 року. Київські майданчики - від національних театрів і філармонії до галерей та камерних сцен - підготували різножанрову програму для поціновувачів класики, сучасного мистецтва й родинного дозвілля.

Журналісти рубрики “Культура” агентства “Інтерфакс-Україна” зібрали добірку подій, які варто врахувати під час планування культурного маршруту містом.

Упродовж суботи та неділі київські театри пропонують глядачам широкий репертуар — від психологічних драм і оперних постановок до сучасних пластичних експериментів і сімейних спектаклів.

Серед заявлених у квиткових сервісах подій:

Хор “Гомін”. На біс! - це великий хоровий концерт у Колонній залі Національної філармонії України, присвячений популярній програмі одного з провідних українських вокальних колективів. У виступі звучатимуть обробки народних пісень, духовна музика, а також авторські хорові твори у сучасних аранжуваннях, що поєднують традицію з сучасним музичним мисленням. Концерт побудований на гармонії виконання, багатому звучанні хору та емоційному діалозі з аудиторією, що робить його цікавим як для поціновувачів класичного хорового мистецтва, так і для широкої публіки.

“Просто красива музика” у Музеї видатних діячів української культури (31 січня);

“Просто красива музика” - це концертна програма камерної музики в Меморіальному будинку Лесі Українки, де звучить вечір чистої гармонії та світла. У центрі події - виступи сопрано Валентини Матюшенко та мецо-сопрано Ольги Табуліної у супроводі ансамблю народних інструментів “Дивограй”, що наповнять простір музею неаполітанськими мелодіями, вишуканими оперними дуэтами та популярними вокальними творами. Програма концерту поєднує класику європейської вокальної музики XIX–XX століть - від баркароли з “Казок Гофмана” до ліричних романтичних п’єс - створюючи атмосферу тонкої емоційності, музичної естетики та елегантності. Жанр - камерний вокально-інструментальний концерт із фокусом на чистоту звучання та художню виразність.

“Класична гітара” (31 січня, Музей Марії Заньковецької);

“Класична гітара” - це інструментальний концерт у приміщенні Музею Марії Заньковецької, присвячений жанру камерної музики на струнних інструментах, де віртуоз Андрій Остапенко демонструє різні грані звучання класичної гітари. У програмі звучать твори Леги, Барріоса та Вілла-Лобоса - музика, що передає іспанську пристрасть, меланхолійність Латинської Америки та величну тишу соборів, заворожуючи слухача яскравою художньою образністю і глибиною тембру. Ведуча концерту - Ольга Єременко - створює комунікативний місток між виконавцем і публікою, роблячи програму не лише музично насиченою, але й доступною для широкої аудиторії. Формат - камерний концерт із фокусом на витончену інструментальну майстерність і емоційну гаму звучання гітари.

“Пори роки. Вівальді – П’яццолла” у Музичному салоні Національної філармонії України (31 січня);

“Пори роки. Вівальді – П’яццолла” - це музичний проєкт у Музичному салоні Національної філармонії України, у якому Rizol Quartet створює своєрідний діалог між двома музичними епохами: бароковою вишуканістю Антоніо Вівальді та пристрасними ритмами аргентинського танго Астора П’яццолли. У центрі програми - класичні цикли “Пори року” в аранжуваннях для унікальних акордеонних інструментів, включно з рідкісними акордеонами-баритоном і контрабасом, що створюють широке темброве поле. Вечір поєднує багатогранну палітру звучань, які відтворюють красу природи та глибину людських почуттів, і пропонує слухачеві музичну подорож від бароко до сучасних ритмів танго. Жанр - камерний концерт із фокусом на міжстильовий музичний діалог та інструментальну віртуозність.

Драматична вистава “В неділю рано согрішили” у Театрі на Солом’янці (31 січня);

“В неділю рано согрішили” - це постапокаліптична драма на сцені Театр на Солом'янці, що базується на мотиві повісті Ольги Кобилянської “В неділю рано зілля копала”. У центрі сюжету - історія про свободу, бажання й вибір у світі після катастрофи, де герої намагаються побудувати нове життя, розплутуючи внутрішні конфлікти та переживання. Дія вистави розгортається у “постапокаліптичному” контексті, де межі між правдою і самообманом стираються, а пошук свободи стає складним і болісним процесом. Жанр - драматичний, із фокусом на психологічні й філософські теми.

“ Kyiv Modern-Ballet. На прекрасному блакитному Дунаї” (31 січня, Жовтневий палац);

“На прекрасному блакитному Дунаї” - це прем’єрний сучасний балет на сцені МЦКМ “Жовтневий палац”, створений Академічним театром “Київ Модерн-Балет” у постановці Раду Поклітару. Постановка поєднує пластичний театр із стилізацією бальних танців епохи ар-нуво та витончену, пристрасну музику Йоганна Штрауса, в яких танець стає мовою почуттів, іронії та людських пристрастей. У центрі сюжету — хореографічна комедія положень, де заплутані любовні інтриги, перевдягання, ревнощі й флірт переплітаються з блиском маскарадів і блискучою естетикою XIX-столітнього Відня. Балет зосереджений на легкості, грації та святковому настрої, де класичні вальси Штрауса оживають у сучасному, іскрометному танцювальному прочитанні. Жанр - хореографічна комедія з елементами сучасного пластичного мистецтва та емоційної драматургії.

“Вечори на хуторі біля Диканьки” у Національній опері України (31 січня);

“Вечори на хуторі біля Диканьки” - це балет-фантазія на сцені Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, створена на основі однойменної гоголівської повісті зі збірки Миколи Гоголя про життя й звичаї українського села напередодні Різдва. У центрі сюжету - казкові історії кохання, містичних пригод і народних святкових обрядів, де коваля Вакулу перевіряє кохання до Оксани, а дії героїв переплітаються з фольклорними персонажами, чортами та колядниками. Постановка відзначається яскравою пластикою, музичною емоційністю й етнокультурним колоритом, де класична драма народних оповідань поєднується із сучасними хореографічними та театральними засобами. Жанр - балет-фантазія з елементами комедії, романтики та народного святкового настрою.

Постановка “NORMA” у Київському драматичному театрі “Браво” (1 лютого);

“NORMA” - трагікомедія в Київському драматичному театрі “Браво”, яка розгортає один день із життя символу культури, відомого як Мерилін, хоча її справжнє імʼя - Норма. Глядач супроводжує героїню через серію подій - від зранку без спогадів і хаосу побуту до сутички з власними переживаннями, взаєминами та бажанням бути собою, а не образом. Це не біографія зірки, а історія про складність “бути досконалим”, коли всередині хочеться жити справжнім життям, а не виконувати роль. Сюжет ставить питання про свободу, вибір і прийняття себе через драму й іронію.

Концерт гурту “Мертвий Півень” у Києві (1 лютого);

“Мертвий Півень” - це виступ культового українського рок-гурту у Caribbean Club, який поєднує інтелектуальний рок-н-рол із поетичними текстами на вірші класичних і сучасних українських авторів. У центрі концертної програми - пісні з різних періодів творчості колективу, а також композиції з нових релізів, що відображають його характерну іронічну, філософську й емоційно насичену манеру. Атмосфера події будується на живому контакті з публікою, драйві та літературній складовій, яка давно стала візитівкою гурту. Формат - великий клубний концерт із акцентом на живе виконання та культурний контекст української рок-сцени.

Опера “Фауст” у Національній опері України (1 лютого);

“Фауст” - це лірична й філософська опера на сцені Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, створена композитором Шарлем Ґуно за мотивами однойменної трагедії Й. В. Гете. У центрі сюжету - історія старшого вченого Фауста, який у розпачі через неможливість пізнати справжній сенс життя погоджується на угоду з Мефістофелем - демоном, що пропонує йому молодість, кохання й насолоду в обмін на душу в пеклі. Поступово ця угода веде до драматичних наслідків: пошуку кохання, моральних випробувань і зіткнення зі світлом і темрявою людської душі - через стосунки Фауста з чистою і трагічною Маргаритою. Опера поєднує романтичну музичну драму, яскраві вокальні партії та глибокі філософські теми, досліджуючи межі між прагненням до щастя, вірою, зневагою та спокутою.

“Снігова Королева 6+” у Колонній залі Національної філармонії України (1 лютого);

”Снігова Королева 6+” це музична інтерпретація казки Ганса Крістіана Андерсена в оркестровому звучанні Жанни Колодуб, представлена камерним оркестром під диригентством Антонія Кедровського. У центрі програми - історія Герди та Кая, де через гру з іграшковими героями, що оживають у пластичних образах і музичних темах, розкриваються теми справжньої дружби, відданості й пошуку світла у крижаному світі стародавньої казки. Режисер-постановник - Олександр Співаковський, пластичне рішення - Діана Коваль; музична основа спектаклю створює емоційний, казковий простір для сімейного слухача та молодої аудиторії.

“Trio Immersio Vienna” у Колонній залі Національної філармонії України (1 лютого);



“Trio Immersio Vienna” - це концерт класичної камерної музики від віденського тріо, що поєднує скрипку, віолончель і фортепіано у програмі творів Людвіга ван Бетховена, Йоганнеса Брамса та Євгена Станковича. Колектив, відомий своїм динамічним та харизматичним виконанням у віденській традиції, гастролював у понад 30 країнах і вважається носієм високої концертної культури Центральної Європи. Програма концерту охоплює класичні тріо з різних епох, де барокові моделі звучання поєднуються з модерними поетичними акцентами, створюючи вишуканий музичний діалог між стилями й епохами.

“Моцарт, Шуберт, Шопен” у Будинку Миколи Лисенка (Музей видатних діячів української культури) (1 лютого)

“Моцарт, Шуберт, Шопен” - це камерний концерт, присвячений творам класичних майстрів, що пропонує слухачеві інтимний музичний досвід у камерному просторі музею. У програмі звучать фортепіанні та ансамблеві твори Вольфганга Амадеуса Моцарта, Франца Шуберта та Фридерика Шопена, що поєднують мелодійну елегантність, емоційну глибину та технічну витонченість. Виконавиця - Інеса Порошина (фортепіано), ведуча - Оксана Колодуб; програма підкреслює портретну різноплановість музичної класики - від вальсів і мелодій Шуберта до прелюдій і фантазій Шопена, створюючи тонкий діалог між жанровими формами та художніми настроями.

Культурна афіша Києва на вихідні 31 січня - 1 лютого 2026 року охоплює широкий спектр форматів - від оперної класики й сучасного балету до камерних концертів, музейних експозицій і програм для дітей. Столичні інституції пропонують маршрути як для поціновувачів академічного мистецтва, так і для тих, хто шукає сімейний культурний відпочинок.