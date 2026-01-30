Премія Читомо–2025 оголосила переможців

Фото: Пресслужба премії

У столиці відбулася церемонія нагородження переможців Премії Читомо–2025 — галузевої відзнаки, якою відзначають діячів та організації за внесок у розвиток української книжкової індустрії. Цьогоріч премію вручили втретє.

За словами організаторів, нагорода дедалі більше позиціонується як інституційний маркер для ринку та майданчик підтримки сталих видавничих ініціатив в умовах війни.

“Премія — це стабільний бренд в українському культурному просторі, що визначає планку для всієї видавничої галузі та стимулює гравців ринку до нових досягнень”, — повідомив голова журі Премії, випусковий редактор “Читомо” Олександр Мимрук.

Він зазначив, що ключову роль у функціонуванні премії відіграє партнерство з міжнародними організаціями.

Про складність відбору переможців заявив член журі Премії, директор програми “Соціальний капітал” Міжнародного фонду “Відродження” Григорій Баран.

“В умовах війни, щоденних обстрілів, проблем з енергетикою, браком людей і ресурсів продовжувати видавати книжки, відкривати книгарні та запускати літературні проєкти є важливим внеском у суспільну стійкість”, — сказав Баран.

Переможці у номінаціях

У категорії “Трендсетер видавничого ринку” перемогла книгарня “Сенс”. Журі відзначило проєкт за створення відкритого книжкового простору для культурного діалогу та популяризацію читання.

“Вони відкрили нову книгарню під час війни й системно інвестують у програмування подій. Це демонструє віру в ринок і в читача”, — заявив член журі Премії, директор Національного книжкового центру Болгарії Світлозар Желєв.

Він також висловив підтримку Україні.

“Я впевнений, що Україна й український народ переможуть у цій війні”, — додав Желєв.

У номінації “Амбасадор української книги” відзнаку отримала Юлія Козловець — за розвиток міжнародних партнерств та адвокацію української культури за кордоном.

“Вплив Юлії виходить далеко за межі окремих проєктів. Завдяки її лідерству ‘Книжковий Арсенал’ став ключовою професійною платформою для співпраці між видавцями, перекладачами й авторами”, — зазначила членкиня журі Премії, доцентка Університету Вірджинії Фіона Ґрінланд.

За її словами, робота Козловець сприяє посиленню присутності українських книжок на міжнародних ярмарках і культурних форумах.

Переможцем у категорії “За книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання” став проєкт “Книга на фронт” від ГО “Культурний десант”, який забезпечує військових книжками у підрозділах, шпиталях і реабілітаційних центрах.

“Завдяки цьому проєкту десятки тисяч книжок доходять до військових. Це приклад системної культурної підтримки армії”, — повідомила членкиня журі Премії, письменниця та кураторка культурних проєктів Саша Довжик.

Спеціальна відзнака Франкфуртської книжкової виставки

Окрему спеціальну нагороду Франкфуртської книжкової виставки отримало видавництво “Основи”. Команда представить безкоштовний стенд на Frankfurter Buchmesse, яка відбудеться 7–11 жовтня 2026 року.

“Цей проєкт демонструє поєднання відповідальності, економічної стійкості та інновацій”, — зазначила членкиня журі Премії, головна менеджерка Франкфуртської книжкової виставки з роботи з ринками Центральної і Східної Європи Владка Купська.

Оцінки журі та церемонія

До складу журі увійшли сім українських та міжнародних експертів у сфері книговидання.

“Найбільше вражає професійність, яка стала стандартом навіть під час війни”, — сказав член журі Премії, засновник видавництва “Лабораторія” та військовослужбовець Антон Мартинов.

Церемонія нагородження відбулася у коворкінгу Generator за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та Франкфуртської книжкової виставки. Грошова винагорода для переможців у кожній номінації становить 150 тис. грн. Загалом у 2025 році на премію подали 82 заявки.

Ведучим вечора був актор Дмитро Олійник. Під час заходу прозвучала композиція “Міріам” у виконанні Артистки Чуприненко та гурту “Вільце”, присвячена військовослужбовиці Аллі “Руті” Пушкарчук, яка до війни працювала журналісткою, зокрема у виданні “Читомо”, та загинула у квітні 2024 року внаслідок ракетного обстрілу.

Організаційними партнерами події стали виноробня Villa Tinta та компанія “Асканія-Флора”.

Читомо — українське профільне медіа про книговидання України й світу, яке працює як комунікаційний майданчик для учасників ринку, культурних інституцій та читацьких спільнот.