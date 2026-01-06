Оприлюднено список претендентів на премію імені Левка Ревуцького у 2026 році

Фото: https://arts.gov.ua/

Держмистецтв оприлюднив перелік претендентів, які подали заявки на здобуття премії імені Левка Ревуцького у 2026 році. Премія присуджується за визначні досягнення молодих композиторів і виконавців у сфері професійного композиторського та концертно-виконавського мистецтва.

Концертно-виконавське мистецтво

Цьогоріч на здобуття премії в цій номінації претендують:

Станіслав Павлович — концертні програми 2023–2025 років з творів українських і зарубіжних композиторів;

Гліб Сасько — концертні програми «Знаки звуку», «Бетховен, Дебюссі, Луньов. Сонати для віолончелі та фортепіано», «Carpe Diem»;

Владислав Лисенко — концертні програми останніх трьох років;

Андрій Міцай — музично-поетична вистава «Свою Україну любіть. За неї Господа моліть».

Композиторська творчість

У напрямі композиторської творчості на премію претендують:

Всеволод Сіренко — Симфонія №3, цикл для хору «Літургійні піснеспіви», «Поема» для скрипки та струнного оркестру;

Яна Шлябанська — «Квартет» для соліста з чотирма саксофонами та електроніки, «Con Fuoco» для ансамблю, «Atropa Belladonna» для струнного квартету й електроніки, «Напівправильна змінна зірка, або 29 мікроваріацій для скрипки соло».

Лауреата премії визначатиме Комітет з присудження премії імені Левка Ревуцького.

Про результати його роботи повідомлять на офіційному сайті Держмистецтв та на сторінках установи в соціальних мережах.