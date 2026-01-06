17:07 06.01.2026
Оприлюднено список претендентів на премію імені Левка Ревуцького у 2026 році
Фото: https://arts.gov.ua/
Держмистецтв оприлюднив перелік претендентів, які подали заявки на здобуття премії імені Левка Ревуцького у 2026 році. Премія присуджується за визначні досягнення молодих композиторів і виконавців у сфері професійного композиторського та концертно-виконавського мистецтва.
Концертно-виконавське мистецтво
Цьогоріч на здобуття премії в цій номінації претендують:
- Станіслав Павлович — концертні програми 2023–2025 років з творів українських і зарубіжних композиторів;
- Гліб Сасько — концертні програми «Знаки звуку», «Бетховен, Дебюссі, Луньов. Сонати для віолончелі та фортепіано», «Carpe Diem»;
- Владислав Лисенко — концертні програми останніх трьох років;
- Андрій Міцай — музично-поетична вистава «Свою Україну любіть. За неї Господа моліть».
Композиторська творчість
У напрямі композиторської творчості на премію претендують:
- Всеволод Сіренко — Симфонія №3, цикл для хору «Літургійні піснеспіви», «Поема» для скрипки та струнного оркестру;
- Яна Шлябанська — «Квартет» для соліста з чотирма саксофонами та електроніки, «Con Fuoco» для ансамблю, «Atropa Belladonna» для струнного квартету й електроніки, «Напівправильна змінна зірка, або 29 мікроваріацій для скрипки соло».
Лауреата премії визначатиме Комітет з присудження премії імені Левка Ревуцького.
Про результати його роботи повідомлять на офіційному сайті Держмистецтв та на сторінках установи в соціальних мережах.