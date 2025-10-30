Інтерфакс-Україна
14:23 30.10.2025

Премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на нагороду 2025р.

Сьома Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на здобуття нагород у 2025 році.

Згідно з повідомленням Української кіноакадемії, до списку номінантів на премію кінокритиків "Кіноколо" в категорії "Найкращий повнометражний ігровий фільм" увійшли фільми: "Ти — космос", режисер Павло Остріков; "Війна очима тварин", режисери Мирослав Слабошпицький, Юлія Шашкова, Максим Тузов, Андрій Лідаговський, Іван Сауткін, Святослав Костюк, Олексій Мамедов; "МУР. Ти [Романтика] в кіно", режисер Олександр Хоменко; "Киснева станція", режисер Іван Тимченко; "Наш дім у Вогні", режисерка Еліс Білецька.

Зазначається, що фільм "Ти — космос" також змагатиметься в номінаціях "Відкриття року", "Найкраща режисура", "Найкращий актор", "Найкраща акторка" і "Найкращий сценарій".

Серед претендентів на премію в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм": "2000 метрів до Андріївки", режисер Мстислав Чернов "Дівія", режисер Дмитро Грешко; "Пісні землі, що повільно горить"; "Простий Солдат", режисери Артем Рижиков, Хуан Каміло Круз.

Зазначається, що в 2025 році, як і минулоріч, премія відзначить досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії від імені спільноти кінокритиків, кіножурналістів та кінознавців України в 11 номінаціях.

Як повідомлялося, переможцем 7-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 2024 році в категорії "Найкращий повнометражний ігровий фільм" стала картина "Сірі бджоли" режисера Дмитра Мойсеєва.

