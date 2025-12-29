Зеленський назвав "черговою брехнею" слова Лаврова про дронову атаку на резиденцію Путіна

Фото: https://www.president.gov.ua/

Заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова нібито щодо атаки українських дронів на резиденцію Володимира Путіна не відповідає дійсності, вона може бути зроблена як виправдання ударів держави-агресора по Києву, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом і зрозуміло, що для росіян, якщо у нас з Америкою немає скандалу - а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну, спроможно закінчити її тільки через тиск на них. Ну, і шукали - я впевнений - в цьому шукали причини", - сказав Зеленський журналістам у понеділок ввечері.

Президент України зазначив, що "очікував якусь риторику" з російського боку ще в неділю, коли зустрічався з президентом США Дональдом Трампом.

Він наголосив, що це може бути обґрунтуванням для ударів по Києву. "Бачите, вони йдуть далі. Зараз вони зі своєю заявою, що атакована була їхня конституція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і, напевно, по державним будівлям. Це вже у нас було в вересні, був ракетний удар по Кабінету міністрів України, ви пам'ятаєте це. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці, тим більше, що ця людина, якщо можна казати і називати це людиною, сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі. Тобто погрожують", - сказав він.

"В принципі, президенту Трампу, його команді, європейцям, я вважаю, треба включитися і відповідну провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну", - додав Зеленський.

Пізніше він написав у Телеграм, що "зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з Росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою Президента Трампа".

"Ми працюємо разом, щоб наблизити мир. Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету міністрів України. Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки… Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру", - наголосив Зеленський.

Раніше у понеділок глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що переговорну позицію РФ буде переглянуто у світлі нібито спроби України атакувати резиденцію президента РФ. "Звертаємо увагу на те, що дана акція була здійснена в ході інтенсивних переговорів між Росією і США щодо врегулювання українського конфлікту. Подібні безрозсудні дії не залишаться без відповіді. Об'єкти ударів у відповідь і час їх нанесення ЗС РФ визначені. При цьому ми не маємо наміру виходити з переговорного процесу з США", - сказав він.