Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок роботи та окреслив завдання української делегації у Сполучених Штатах Америки, до складу якої входять Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія.

"Головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались", - написав президент у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що Україна ніколи не була та не буде "перепоною для миру".

"Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - резюмував президент.

Також у своєму зверненні він анонсував нові кадрові рішення для посилення українського захисту та ППО, та повідомив, що підписав рішення про санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується РФ в пропаганді.