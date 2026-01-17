Інтерфакс-Україна
Події
15:28 17.01.2026

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

1 хв читати
Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок роботи та окреслив завдання української делегації у Сполучених Штатах Америки, до складу якої входять Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія.

"Головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались", - написав президент у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що Україна ніколи не була та не буде "перепоною для миру".

"Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною", - резюмував президент.

Також у своєму зверненні він анонсував нові кадрові рішення для посилення українського захисту та ППО, та повідомив, що підписав рішення про санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується РФ в пропаганді.

Теги: #делегація_україни #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:09 17.01.2026
Буданов, Умєров і Арахамія уже в США

Буданов, Умєров і Арахамія уже в США

04:32 17.01.2026
Конгрес планує завадити Трампу захопити Гренландію - ЗМІ

Конгрес планує завадити Трампу захопити Гренландію - ЗМІ

20:09 16.01.2026
Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

18:52 16.01.2026
Зеленський обговорив з британським віцепрем’єром Ламмі санкції проти РФ та вербування агресором іноземців

Зеленський обговорив з британським віцепрем’єром Ламмі санкції проти РФ та вербування агресором іноземців

18:20 16.01.2026
Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

Зеленський обговорив із Кубраковим аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в Україні

16:30 16.01.2026
Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

14:57 16.01.2026
Зеленський і президент Чехії обговорили ситуацію на фронті, чеську артилерійну ініціативу

Зеленський і президент Чехії обговорили ситуацію на фронті, чеську артилерійну ініціативу

14:25 16.01.2026
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

21:00 15.01.2026
Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

20:29 15.01.2026
Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ОСТАННЄ

Об'єкт критичної інфраструктури у Харкові значно пошкоджений через ворожий обстріл – мер

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання у школах Києва не набрала необхідних голосів

Одна людина постраждала від ворожого удару по Харкову

Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури – мер Харкова

В ГУРі показали президенту Чехії бойові можливості та інноваційний потенціал

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

Свириденко та очільник "Нафтогазу" обговорили питання забезпечення газом, особливо у прифронтових регіонах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА