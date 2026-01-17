Інтерфакс-Україна
Події
15:06 17.01.2026

Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

1 хв читати
Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження об’єктів протиповітряної оборони ворога на території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України та складу безпілотників на ТОТ Донецької області, в районі Донецька.

"На території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України уражено об’єкти протиповітряної оборони ворога - радіолокаційну станцію "Небо-У" (район Євпаторії) та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" (в районі Хуторка). Окрім того, на ТОТ Донецької області, в районі Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Масштаби збитків уточнюються.

Теги: #генштаб_зсу #обєкти #рф #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 17.01.2026
РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

07:56 17.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

23:03 16.01.2026
Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

20:12 16.01.2026
Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

16:50 16.01.2026
Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

11:14 16.01.2026
Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

06:51 16.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 370 осіб та 182 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 370 осіб та 182 од. спецтехніки - Генштаб

03:25 16.01.2026
Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

08:18 15.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 187 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 187 од. спецтехніки - Генштаб

21:19 14.01.2026
СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, доручив розібратися щодо будинків без опалення в Києві та збільшити обсяг імпорту електрики

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

ОСТАННЄ

Об'єкт критичної інфраструктури у Харкові значно пошкоджений через ворожий обстріл – мер

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський: Головне завдання для української делегації – дати реальну інформацію про наслідки російських ударів

Петиція щодо забезпечення безперебійного електропостачання у школах Києва не набрала необхідних голосів

Одна людина постраждала від ворожого удару по Харкову

Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури – мер Харкова

В ГУРі показали президенту Чехії бойові можливості та інноваційний потенціал

Два данські винищувачі F-35 та французький літак-заправник провели навчання на південному сході Гренландії

На Львівщині сталася ДТП із рейсовим автобусом "Відень — Київ", постраждали дев'ять людей

Свириденко та очільник "Нафтогазу" обговорили питання забезпечення газом, особливо у прифронтових регіонах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА