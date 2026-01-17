Генштаб повідомив про ураження засобів ППО та складу БпЛА противника

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження об’єктів протиповітряної оборони ворога на території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України та складу безпілотників на ТОТ Донецької області, в районі Донецька.

"На території тимчасово окупованого українського Криму підрозділами Сил оборони України уражено об’єкти протиповітряної оборони ворога - радіолокаційну станцію "Небо-У" (район Євпаторії) та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" (в районі Хуторка). Окрім того, на ТОТ Донецької області, в районі Донецька уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Масштаби збитків уточнюються.