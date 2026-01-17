Інтерфакс-Україна
08:17 17.01.2026

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Фото: НГУ

Протиповітряна оборона ліквідувала 96 зі 115 ударних ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання 16 БпЛА на 11 локаціях та падіння уламків на двох, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 17 січня (з 18:00 16 січня) противник атакував 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України, близько 75 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

 

Теги: #ппо #збиття #цілі

