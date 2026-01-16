Інтерфакс-Україна
Події
20:12 16.01.2026

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупанти готують серію нових масованих ударів по Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки.

"Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Теги: #обстріли #рф #президент

ВАЖЛИВЕ

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

ВАКС частково задовольнив позов Мін'юсту до ексдепутата "Партії регіонів" Кеворкяна

