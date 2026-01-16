Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Російські окупанти готують серію нових масованих ударів по Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки.

"Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів. Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо. Стараємося прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули. Багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України. Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

Далі буде