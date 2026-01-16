Інтерфакс-Україна
Події
20:23 16.01.2026

Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

1 хв читати

У Харкові, на вул.Клочківській, близько 15:30 сталася ДТП за участі 6 машин, одна людина загинула, дві постраждали.

"31-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись у напрямку вулиці 23 Серпня, під час виконання маневру випередження допустив зіткнення з автомобілем Lexus, який рухався у попутному напрямку. Після цього Volkswagen Passat продовжив рух та зіткнувся з автомобілем Daewoo Sens, який їхав попереду. У подальшому некерований Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Opel Zafira, що рухався назустріч. Крім того, автомобіль Lexus після первинного зіткнення здійснив наїзд на бордюрний камінь, а згодом - на припарковані біля краю проїзної частини автомобілі Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Lancer", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen Passat загинув на місці події. Водія Opel Zafira і 46-річну пасажирку Volkswagen Passat шпиталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

 

Теги: #харків #постраждалі #дтп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 16.01.2026
Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих на Нікопольщині через ворожі обстріли зросла до семи людей – Дніпропетровська ОВА

07:49 16.01.2026
ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

19:24 15.01.2026
Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

19:33 14.01.2026
Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

Окупанти скинули авіабомби на Таврійське біля Запоріжжя, поранені двоє мешканців – обладміністрація

11:42 14.01.2026
У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

У Краматорську через російський обстріл загинув чоловік – ДСНС

18:34 13.01.2026
Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

Російський дрон поцілив у спортивний об'єкт у Харкові, даних щодо постраждалих немає

17:28 13.01.2026
Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

Окупанти вдарили "Молнією" по Харкову, наслідки уточнюються

16:10 13.01.2026
РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

11:17 13.01.2026
Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

Росія завдала ракетного удару по Харківському інноваційному терміналу "Нової пошти", знищено вантажний термінал та частково поштовий

08:38 13.01.2026
Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

Результати зустрічей в Давосі мають бути результативними – Зеленський

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Команди України та США у суботу, 17 січня, у Маямі проведуть черговий раунд переговорів - Стефанішина

Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА