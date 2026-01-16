Одна людина загинула, дві постраждали внаслідок ДТП за участю 6 автівок у Харкові

У Харкові, на вул.Клочківській, близько 15:30 сталася ДТП за участі 6 машин, одна людина загинула, дві постраждали.

"31-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись у напрямку вулиці 23 Серпня, під час виконання маневру випередження допустив зіткнення з автомобілем Lexus, який рухався у попутному напрямку. Після цього Volkswagen Passat продовжив рух та зіткнувся з автомобілем Daewoo Sens, який їхав попереду. У подальшому некерований Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення з автомобілем Opel Zafira, що рухався назустріч. Крім того, автомобіль Lexus після первинного зіткнення здійснив наїзд на бордюрний камінь, а згодом - на припарковані біля краю проїзної частини автомобілі Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Lancer", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen Passat загинув на місці події. Водія Opel Zafira і 46-річну пасажирку Volkswagen Passat шпиталізовано з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

За фактом ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.