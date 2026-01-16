Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5897

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в умовах великого дефіциту електропостачання по свій країні в першу чергу електрику подають на потреби об’єктів критичної інфраструктури, особливо в столиці після масованої атаки 9 січня.

"З 2022 року Київ послідовно нарощував резервні енергетичні та теплогенеруючі потужності для підтримки роботи критичної інфраструктури, медицини, соціальної сфери та житлового фонду. З резервного живлення маємо: 1 120 генераторів – для критичної інфраструктури, закладів медичної та соціальної сфери. 69 мобільних пересувних котелень", - розповів Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, завдяки міським програмам співфінансування понад 1000 житлових будинків Києва мають сьогодні обладнання для альтернативного електрозабезпечення. "Для них закупили понад 4,5 тис одиниць резервного живлення – генераторів, зарядних станцій, сонячних електростанцій", – наголосив Кличко.

Мер повідомив, що в місті також додаткові генераторні потужності: 6,8 МВт – розгорнуло ДСНС та 7 МВт – саме місто. Збудовано й проходять експлуатаційне тестування п'ять міні-ТЕЦ, ще два перебувають на фінальній стадії монтажу обладнання.

"У столиці визначено 10 опорних лікарень, які обладнані автономними котельнями. 15 лікарень мають власні свердловини. 13 закладів охорони здоров’я підключені до мобільних котелень. 341 генератор – для потреб закладів охорони здоров’я. 23 аптечні пункти КП "Фармація" працюють навіть під час знеструмлень. 6 із них можуть працювати цілодобово в разі тривалої відсутності електропостачання", – розповів Кличко.

Як повідомлялося, з 13 січня після чергової масованої атаки РФ весь Київ перейшов на режим екстрених відключень е/е. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Поки що терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. На Київщині станом на сьогодні "ДТЕК" вдалося стабілізувати ситуацію в Бучанському районі, завдяки чому екстрені відключення було скасовано. У Бориспільському та Броварському районах вони тривають.