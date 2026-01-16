В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

Шкільні канікули в Києві продовжать до 1 лютого для збереження електроенергії, повідомив перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Було прийнято рішення по місту Києву продовжити канікули до 1 лютого для того, щоб сьогодні зокрема і зекономити електроенергію і трохи зекономити тепла для людей в будинках. До 1 лютого - таке рішення урядом прийнято. Сьогодні ця постанова буде опублікована і відповідно вона сьогодні в цій частині вступить в силу", - заявив Шмигаль під час виступу у Верховній Раді в п’ятницю.