12:10 16.01.2026

В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

Шкільні канікули в Києві продовжать до 1 лютого для збереження електроенергії, повідомив перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Було прийнято рішення по місту Києву продовжити канікули до 1 лютого для того, щоб сьогодні зокрема і зекономити електроенергію і трохи зекономити тепла для людей в будинках. До 1 лютого - таке рішення урядом прийнято. Сьогодні ця постанова буде опублікована і відповідно вона сьогодні в цій частині вступить в силу", - заявив Шмигаль під час виступу у Верховній Раді в п’ятницю.

